El Gobierno regional y las organizaciones luchan a toda costa para asegurar la supervivencia de los koalas. Los incendios forestales, la clamidia y el desarrollo urbano han llevado a esta especie al umbral de la extinción.

“Los koalas corren el riesgo de extinguirse dentro de nuestra vida útil”, dice Morgan Philpott. En su trabajo como enfermera pediátrica, la australiana cuida de los niños, pero en su tiempo libre recurre a la comunidad de koalas heridos.

Una enfermera advierte sobre la posible extinción de la población de koalas en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia, mientras ayuda a un veterinario a tratar a un animal, infectado con clamidia (una enfermedad común y mortal para los koalas).

La clamidia es sólo un pequeño factor que ha contribuido a la razia de la especie. Los incendios forestales que han barrido Australia, las sequías, la destrucción de bosques para leña, entre otros problemas, han reducido las posibilidades de sobrevivir.

Según un informe del Gobierno australiano, los koalas que viven en Nueva Gales del Sur podrían desaparecer para el año 2050.

“Si las áreas que no se quemaron en 2019 ardieran este año, la situación sería catastrófica. Los próximos incendios podrían ser el final”, afirma Philpott, quien se unió a la organización más grande de derechos de los animales, Wildlife Information, Rescue and Education Service (WIRES), presionada por su hija.

Los incendios que devastaron Australia a principios de año fueron los peores de la historia. Quemaron más de 11,2 millones de hectáreas y, por consiguiente, murieron al menos 5 mil koalas. Los incendios han afectado o matado a tres mil millones de animales en el país, lo que plantea dudas sobre el esfuerzo realizado para luchar contra el cambio climático.

Mientras se acerca el invierno, los australianos entrarán pronto en el verano y con él el peligro de incendios forestales volverá a aumentar. A pesar de que los meteorólogos esperan una estación más fresca, la amenaza para los koalas sigue presente.

El Gobierno regional ha tratado de imponer restricciones a los agricultores para que quemen y limpien la tierra que forma parte del hábitat de los koalas; las medidas han encontrado resistencia de la comunidad agrícola que quiere administrar su propiedad como quiera.

Según Kellie Leigh, directora de la organización no gubernamental Science for Wildlife, la destrucción del hábitat natural no es el factor más perjudicial para la vida de los koalas, sino los ataques de perros y los atropellos en las carreteras.

Las organizaciones que luchan por preservar los koalas apuntan con el dedo al cambio climático que ha influido en los indios forestales, pero también al crecimiento de ciudades como Sydney-el aumento de la población de las metrópolis ha impulsado la destrucción del bosque para construir casas y ya hay señales de tráfico a prevenir para la posible presencia de koalas vagando en su antiguo territorio. “Tiene que haber un equilibrio para asegurar que estas especies sobreviven”, dijo Tracey, voluntaria en WIRES.