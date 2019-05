Respuesta a la opinión de Kate Harrisson en El Comercio.

No Kate, colega… Esto no es contra ti… Después de todo tú no tienes la culpa de nada, trabajas para un medio y es entendible que no veas el panorama que existe más allá, de lo que ellos te dejan ver.

No es tu culpa que el medio donde escribas sea dueño, amo y señor de los diarios e incluso programas televisivos y radiales más importantes y populares del medio nacional.

No es tu culpa, que ellos manipulen las notas de prensa a su antojo, que les llegue altamente la ética profesional del periodismo.

Amiga mía, no es tu culpa… Pero somos hombres de letras y aunque no es tu culpa todo lo que ellos hagan, si lo es todo lo que sale de tu pluma y de tu boca…

No es tu culpa que intenten manipular por dinero o algún otro interés, pero si es tu culpa el dejarlos hacerlo.

Es incluso más honesta la incertidumbre que puede dejar una nota de prensa que pone en alerta a la población, a un cuento para niños que se repite día tras día a través de una imagen en un periódico o un vídeo detrás de una pantalla.

Hacemos alusión a la BBC y varios medios internacionales pero date cuenta que primero no es el contexto nacional y segundo, que la BBC tiene los mismos o más intereses que cualquier gobierno en cualquier país.(Como aquí el Comercio y Graña y Montero)

Decimos que escribimos libremente personal final seguimos siendo manipulados por una mente tras un directivo, donde el dinero fluye cual carbón en una hoguera y la vida sigue, absurda, sin un solo sentido más allá del poder cambiar de canal, estación o página y encontrar exactamente el mismo delirio.

No amiga mía, no es tu culpa… Pero ser un hombre o mujer de letras, fue tu elección y la culpa, recae en la falta de visión de un país que libertad no tiene y que no deseas ver.