La JNJ se lava la cara y destituye a Elvia Barrios?

Informe de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) determina la destitución de Elvia Barrios del PJ.

Por lo pronto, la Fiscalía presentará recurso de casación contra el Poder Judicial por haber dejado libre a Jenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

El leimotiv? Guillermo Thornberry, miembro de la Junta Nacional de Justicia recomienda en su informe la destitución de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, al haber incurrido en una falta grave. Su esposo, Eduardo Laca Rivadeneira obtuvo hasta en 18 ocasiones contratos con el JNE.

Los anticuchos?

Primero, liberan a Antauro Humala, Yenifer Paredes y pronto a Goyo… lo que sucede es que la mafia caviar está controlando quien entra en cana y quién sale, con razón que a Susana Villarán ni un pelo le tocan… Igual que a Verónika Mendoza

Segundo, el Poder Judicial absuelve a Guillermo Bermejo por insuficiencia probatoria? Los magistrados concluyeron que las declaraciones de colaboradores y testigos eran referenciales, de oídas y no aportaban prueba concluyente respecto a las presuntas visitas de adoctrinamiento a los campamentos senderistas en el Vraem?

No solamente ellos: Vladimir Cerrón y sus Dinámicos-Tiranos del Centro, Bellido, Boluarte, PPK, Ollanta, Toledo, Vizcarra etc.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios no avanzó nunca y su lucha contra la corrupción es CERO.

Tercero, sin embargo la presidenta del Poder Judicial rechaza «actos de intimidación» por parte de un funcionario de la Fiscalía. La titular del Poder Judicial, no dio mayores detalles sobre esta denuncia y señaló que se mantendrá con un trabajo independiente.

Cuarto, Es hora que la Fiscalía de la Nación ponga los puntos sobre las ies. Es el colmo que el Poder Judicial no administre justicia y dejé un manto de duda, en vez de hacer prevalecer la justicia hace todo lo contrario. Boten a todos los corruptos empezando por las cabezas.

LA GUERRA ESTÁ DECLARADA!!!