El equipo responsable de esta tecnología no cree que la IA deba sustituir a profesionales humanos, sino complementar su trabajo, identificando anomalías que luego pueden ser confirmadas, o no, por los médicos. En última instancia, esta es una forma de reducir el precio del examen y, en consecuencia, de hacerlo llegar a más y más personas.

El sistema fue entrenado con imágenes de placentas, algunas de las cuales estaban perfectamente sanas y otras padecían la condición mencionada anteriormente. La tecnología trata de identificar todos los vasos sanguíneos presentes en las imágenes, analizándolos luego uno por uno para determinar si están sanos o no.

