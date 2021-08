La importante lección que Kim Kardashian aprendió de Kanye West

Kim Kardashian expresó la gratitud que siente por Kanye West incluso después del divorcio de ambos. La estrella del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, 40, recordó uno de los consejos que recibió del rapero, 44, durante el podcast ‘estamos Apoyados por…’, presentado por Kristen Bell y Monica Padman.

“Llegué al punto – y tal vez porque yo estaba en una relación con Kanye durante una década, alguien a quien no le importaba complacer a los demás o cómo lo percibían, siempre y cuando me mantuve fiel a sí mismo – que él me enseñó tanto de la mejor manera posible para ser solo yo y vivir en el momento”, dijo.

Kardashian reveló que ella era una persona que tenía una gran necesidad de complacer a la gente, pero que aprendió la importancia de “ser ella misma en primer lugar.”

“Mientras sea yo misma y haga lo que quiero hacer, tienes una vida y la vives por ti misma. Me enseñó a tener más confianza y realmente no me importa lo que piensen los demás”, enfatizó.

Se recuerda que Kim y Kanye se casaron en mayo de 2014 y tuvieron cuatro hijos en común: North, eight, Saint, five, Chicago, three, y Psalm, two.

Kim Kardashian y los hijos asisten a la liberación de Kanye West del álbum

Kim Kardashian y Kanye West pueden estar separados, pero la unión mientras ‘familia’ permanece.

La celebridad no dejó de apoyar a su ex marido en el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Donda’, que tuvo lugar en el Estadio Mercedes Benz.

Pero no estaba sola. Según la página Seis, los hijos de la ex pareja, North de ocho años, Saint de cinco años, Chicago de tres años y Psalm de dos años, también estaban presentes, al igual que la hermana de Kim, Khloé.

Este es el décimo álbum del rapero y cuenta con la colaboración de Jay-Z.