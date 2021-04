Es fundamental nunca menospreciar a ninguno de ellos para una vida sexual más satisfactoria. Las (muchas) razones por las que la estimulación de ciertas áreas del cuerpo, con la boca, con las manos o incluso con el uso de juguetes sexuales, nunca deben olvidarse.

¿Y si los lazos raspados se reducían solo al acto sexual en sí? ¿Has pensado en eso? Los besos, el tacto en la cintura que le hace arrepentirse, los masajes relajados y el contacto con los diversos sentidos, incluyendo la visión, el oído y el tacto, estarían prohibidos. También terminarían las fiestas en el cabello y todos los mimos que tanto aprecia y considera esenciales. ¿Y? ¿Te parece razonable, oleo y / o memorable? Sospechamos que sabemos de antemano la respuesta que daría a esta pregunta.

No, por supuesto! Sin embargo, tenemos algunas ideas para usted. Ensáñalos tantas veces como quieras, sin prisas y hasta que el espectáculo termine como sea deseable. Saber por dónde empezar porque todo tiene un principio. ¡Preliminares! En este caso, la atracción es el principio de todo. Y que no se juzgue que este proceso se realiza solo una vez para cada persona con la que se mantiene, en un momento determinado, una relación de raspado.

Es una palabra cuyo significado debe ser recordado a menudo. O digo que sirve como punto de partida. Sin ella, el despertar a los sentidos no sucede. Para que este impulso surja debe ser estimulado, condimentado. Mutuamente. ¿No se necesitan dos para bailar un tango? Por cierto, deja que la música se reproduzca en las rotaciones ideales… Vea también la galería de imágenes con el significado de los besos que más nos gusta dar.

Cuando el objetivo es el placer

El tacto es el elemento clave principal de dos. El órgano más extenso del cuerpo humano, la piel, está cubierto de células receptoras que transmiten sensaciones agradables al cerebro. Así, y antes de cualquier paso por los genitales, estimular otras zonas que conducen igualmente hacia el placer.

Siente (y haz sentir) las reacciones que provienen de un masaje de espalda o un ligero paso a través de los senos. Hay un momento en que se puede exagerar es este. Explora dónde y cómo quieres. Conocer tu propio cuerpo y el de tu pareja es clave. Este es el punto de partida para la exploración deseada de las muchas sensaciones que los juegos previos pueden proporcionar.

Cuerpo a cuerpo

No tiene poder para explotar el territorio corporal de la pareja. Las conversaciones, donde cada uno confiesa las áreas del cuerpo que no puede resistir, el intercambio de afecto y las improvisaciones que dicta la imaginación son armas muy eficientes en la investigación del cuerpo humano. Y no entres en comparaciones ni des por sentado lo que no sabes. Cada persona es única, por lo tanto, tiene gustos completamente diferentes.

Música para los oídos

El acto sexual es básicamente una actividad sensorial donde predominan las sensaciones auditivas, olfativas, visuales y tácticas. La influencia sexual de los sonidos, especialmente la música y la voz, es innegable. El ruido de los movimientos respiratorios desde el primer contacto físico puede ser un estímulo que amplifica la carga erótica del momento. El sonido de la voz, así como una melodía sugerente, además de una fuerte acción relajante, también da énfasis a la continuación de los eventos.

Las ventajas de la manipulación erótica

Las zonas erógenas son, como seguramente sabrás, las partes específicas del cuerpo que son más sensibles al tacto. Una vez estimulado, es imposible permanecer indiferente, ya que esta es una de varias maneras de sentir placer. En este grupo destacan los genitales, el cuello, las nalgas, las orejas y la cintura. Comer despertando los sentidos en base a las coordenadas mencionadas.

Las formas del tacto varían según la zona específica y el gusto individual. Déjese guiar por su sensibilidad y sugerencias dadas. En caso de duda, pregunte o realice la prueba que le indica cuáles son sus zonas erógenas.

Creatividad total

Todos los preliminares deben enmarcarse adecuadamente en la situación actual. Variedad. La rutina es desterrar, esperando en cambio, las prácticas que dicta la imaginación. Sabemos que son ilimitados. Si llevas años soñando con alguna fantasía (o más de una), aprovecha para ponerla en práctica.

Al mismo tiempo, ayuda a su pareja a realizar un viejo sueño. A pesar de que ser actriz nunca ha sido un objetivo, encarnar múltiples personajes puede ser divertido y estimulante para los únicos participantes en la película, tú y él. Por lo tanto, se requiere versatilidad.

La verdad clásica

La vagina no es la zona con la mayor tasa de éxito en la encuesta de placer extremo, pero hay varias mujeres que pueden sentir mucho placer después de su estimulación. Este tipo de clímax, cuya sensación es única, involucra la parte redondeada de la vagina y el cuello uterino, provocando un orgasmo específico seguido de contracciones. Haz que la experiencia, si es de tu agrado, dé indicaciones para repetir.

Beso francés

Boca. También es una zona erógena que tiene una sensibilización erótica especial. De estímulo obligatorio. Tiene una base táctil y olfativa. No hay duda de que el olor juega un papel importante en la atracción sexual o la repulsión entre dos personas. El beso es una demostración universal de afecto.

Con varias interpretaciones dependiendo de la ocasión. En aquello a lo que nos referimos (ya sabes lo que es) representa un acto que expresa y alimenta el deseo. Importante, importante, es abandonar cualquier tipo de prejuicio y dedicarse solo a la apelación de los sentidos.

Audición apresurada

La región detrás de las orejas está irrigada por una vasta red de vasos sanguíneos, lo que le permite ser considerada una zona con un alto grado de sensibilidad. Generalmente, acariciado con besos (o la lengua), funciona como uno de los juegos previos más adecuados para el momento en cuestión.

Toque hecho suavemente con las yemas de los dedos o el uso de productos que proporcionan la variación térmica entre el hielo y caliente, también son ideas a considerar. Las mismas pautas sirven para el cuello.

Las sensaciones orgásmicas de besos y los previos

La consecuente sensación orgásmica del toque específico en el punto G se describe generalmente como extremadamente intensa. De hecho, como es costumbre escuchar, esto no está definido. ¡Siéntate! Este llamado punto se encuentra a una distancia cercana a dos tercios del dedo medio en el interior de la entrada a la vagina por encima del hueso púbico. La estimulación manual debe hacerse de forma suave y lenta. Si este es un punto de interés de la pareja vale la pena explorar esta forma de sentir placer.

Función única

Es a través de la estimulación del clítoris que la mayoría de las mujeres pueden alcanzar el clímax, y muchas de ellas asumen que es cuando este es el punto en que se alcanza el orgasmo más intenso. Después de los juegos previos sirve para mucho más de lo que podría pensar! Este es el único órgano del cuerpo que tiene como función exclusiva proporcionar placer. Se encuentra en la parte anterior de la vulva y debe estimularse con un primer toque suave y luego más fuerte. Dar instrucciones!

El punto U

Dado que la uretra está rodeada por tres lados por la zona del clítoris y la abertura de la vagina, no es difícil obtener placer intenso a través del tacto, ya que las zonas circundantes son muy sensibles. Es el llamado Punto U. Esto puede (y debe) ser estimulado manualmente, pero si opta por la versión post, sepa que hay algunas posiciones más indicadas. Uno de ellos es la pareja sentada cara a cara para que la mujer se pare con las piernas con redes de la pareja ejerciendo presión sobre el cuerpo.

Descubrimientos científicos

Se ha informado de que el punto A no fue descubierto hasta 1996. Esto se llama oficialmente un fornex anterior erógeno y se encuentra en la pared frontal de la vagina en un punto descendente desde el cuello uterino. Aunque esta zona solo se ha descubierto no conozco el pasado, la verdad es que siempre ha existido y siempre lo sentimos. Los estudios han encontrado que el clímax es más intenso cuando se estimula el punto A. Ahora que ya es de conocimiento público, no pierda la oportunidad de experimentar.

Al ritmo del placer

Hay cosas que todo hombre debería saber… Y las mujeres también! Te decimos cuál:

– No hay presión. La mujer requiere más tiempo de estimulación para lograr la satisfacción sexual completa. Por lo tanto, la pareja debe jugar un mayor juego de intimidad de dos. La importancia del poder de elección también es fundamental. Las zonas erógenas femeninas están dispersas y no solo se concentran en los genitales.

– Los hombros, los senos, las nalgas y la parte interna de los muslos son normalmente partes del cuerpo que no deben eliminarse del tacto. Aprende a explorarlas con una intensidad diferente. Y aunque el clítoris es el centro de la respuesta orgástica, el hombre no debe estimularlo sin primero usar la Fórmula Dos juegos previos. Si no lo haces, puede ser doloroso e inhibir el clímax.

– Una vez que el tacto en la zona del clítoris ha comenzado, este gesto no debe ser interrogado. Cada vez que esto sucede, el Arco orgástico vuelve al punto de partida. Por lo tanto, anime a su pareja a no detenerse e ir hasta el final.

¿Qué la convierte en una mujer fatal?

No se resisten a una mujer que:

1. Aprende a seducir

2. Sorpresa a través del lenguaje corporal

3. Ser original y no tener inhibiciones en el bullying

4. Tener el don de dirigir con maestría las operaciones

5. Dar el primer paso en el proceso de seducción

6. Celebra la rutina con ideas increíbles

7. Domina el arte de los buenos besos

8. Conquista en segundos con solo el olor

9. Siente y transmite poderes para ser el mejor amante del mundo

10. Se burlan con o caminar o por la forma en que se mueve el cabello