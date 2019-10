La chaqueta cardigan que Kurt Cobain usó en MTV Unplugged fue vendida a un valor récord en una subasta, aunque estaba llena de manchas y quemaduras de cigarrillo.

El icónico abrigo cardigan que el músico Kurt Cobain, líder de los Nirvana, usó en el concierto “MTV Unplugged” (1993) fue vendido a un valor récord en una subasta: 334.000 dólares, cerca de 300.000 euros, aunque esté lleno de manchas y quemaduras de cigarrillo. Nunca fue lavado desde que fue usado en 1993 por el músico que se suicidó meses después.

Nunca una prenda de ropa había sido lanzada en una subasta por un valor tan elevado, según la subasta de Nueva York Julien’s Auctions, que considera esta chaqueta verde aceituna el” Santo Grial ” de las prendas usadas por Kurt Cobain.

La subasta apuntaba a un valor de entre 200.000 y 300.000 dólares, así que el valor final superó las expectativas.

SOLD for $334,000! A vintage cardigan sweater worn by Kurt Cobain during Nirvana's MTV Unplugged performance in 1993.

Sold in our "Icons & Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/ahsXX38A8G! #JuliensAuctions #Auction #KurtCobain #Nirvana pic.twitter.com/lnxaTpxuoJ

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) October 26, 2019