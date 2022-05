La Historia no engaña: ex presidente Fujimori sí dio salida al mar a Bolivia

By

El presidente Pedro Castillo Terrones viene siendo cuestionado e incluso se le pretende acusar constitucionalmente por haber declarado que habría la posibilidad de darle una salida al mar al vecino país de Bolivia; sin embargo, nadie recuerda ni dijo nada cuando el expresidente Alberto Kenja Fujimori Fujimori otorgó una franja costera de nuestro territorio a los bolivianos, durante el gobierno del exmandatario altiplánico Jaime Paz Zamora, en el año 1992.

La franja de 5 kilómetros, ubicada frente al mar de Moquegua, cedida a Bolivia mediante un acuerdo bilateral fue ratificada posteriormente por el desaparecido ex mandatario, Alan García, el 2010, quien respaldó la cesión en uso y volvió a darle paso al hermano país del sur, señalando incluso que “es injusto que Bolivia no tenga salida al mar”. En ambos casos muchos congresistas y opinólogos que hoy alzan su voz de protesta callaron en mil idiomas

Entendidos señalaron que no hay delito por presunta traición a la patria, pues no se ha cedido ni un ápice de soberanía de nuestro territorio a Bolivia, mucho menos se ha firmado ningún acuerdo, y que nadie puede ser juzgado, enjuiciado y denunciando por el delito de opinión, ya que sus declaraciones fueron hechas mediante la prensa. Agregaron que no hay ninguna materia en la que se pueda basar la denuncia contra el presidente Castillo Terrones, por traición a la patria, ya que nunca existió en la purita realidad tal acción concreta y palpable de entregar territorio peruano a ningún país.

También indicaron que la denuncia resulta ser política, ya que de un tiempo a esta parte surgen pedidos de vacancia como si fuera un deporte.