“Es hora que el pueblo peruano mande al carajo, a los aventureros y monigotes que fungen de políticos y postulan a la presidencia de la Republica, no estamos para perder cinco años más”.

Expertos en legislación chilena afirman que el RUN chileno es un documento de adquisición de residencia que no conlleva asumir nacionalidad austral. El problema es que el candidato a la presidencia de la Republica, Yonhy Lescano, que encabeza los sondeos para las elecciones del 11 de abril, ha usado su RUN (el Rol Único Nacional) N° 14.628.550-3 para todo, incluido su matrimonio, y no ha transparentado este detalle en su CV. ¿Porque no uso su pasaporte peruano? Porque ocultó que tenía residencia chilena?

Nuestro país está condenado a tener una Primer Dama chilena, no se puede negar que Lescano, tiene un vínculo con Chile al tener familia chilena, esposa e hijos. Su esposa, abogada chilena, Patricia Contador Durán; su padre Sergio Contador, fue un coronel jefe de Carabineros y cercano colaborador de Augusto Pinochet. Lo que genera un problema político, al tener nuestro país aún problemas limítrofes por resolver con Chile? ¡algún interés pro chileno!

Pero el “ekeko” puneño, candidato de “la lampa” tiene otras perlas, en hoja de vida llena de sorpresas donde declara tener título profesional de ABOGADO, luego de la denuncia de Rafael Santos el 31 marzo, la SUNEDU con fecha 02 de abril (día feriado) aclara dicha inscripción de su título de BACHILLER? Dónde está su título de ABOGADO. ¿Una vez más, el JNE no fiscalizó?

Algo no cuadra, La SUNEDU no puede detener inscripción de título por falta de trámite, más aún si tienes el cartón a nombre de la Nación que te entrega la universidad que lo acredita. Si estudias en el extranjero, es más papeleo. Si en la SUNEDU se registra como bachiller, es mejor buscar en la Universidad y se sale de duda? Habrá ejercido la profesión de abogado? Cuál es su número de colegiatura?

Según la ley, los docentes tenían plazo hasta julio 2019 para actualizar su CV y obtener el título de Doctor, de lo contrario el vínculo contractual concluiría. La institución debe tomar, de manera inmediata, acción en el caso del candidato Lescano. ¡Basta de tantos encubrimientos!

¡AMA LLULLA, candidato Lescano! Usted se presenta como profesor principal de la Universidad del Altiplano, según su CV y para la Sunedu sólo cuenta el título de Abogado. Estaría incumplimiendo los requisitos establecidos en la 3era disposición de la ley N° 30220, Ley Universitaria. El problema no queda ahí, la Sunedu le extiende la mano y registró el título de bachiller del candidato presidencial Yonhy Lescano en cuestión de horas. ¿Cómo no dudar del candidato de Sagasti, Odebrecht y el club de los lagartos?

Los “fact checking” de Lescano: dato falso, no hay cruce de información del discurso público para fortalecer la democracia aumentar la rendición de cuentas (accountability) e incentivar la participación ciudadana mejor informada, con foco en los hechos y la apertura y circulación de más datos fidedignos. La Pfizer y Johnson & Johnson NO TIENEN LABORATORIOS EN EL PERU TAL COMO LO AFIRMA EL MITÓMANO DE LESCANO:

“Lo primero que tenemos que hacer es viabilizar las compras de las vacunas con los laboratorios, pero lo que no se está haciendo es aplicar otras medidas como ya lo está haciendo la OMC y lo han solicitado otros países, que los laboratorios faciliten la fórmula de la vacuna para que en el Perú se haga y se fabriquen las vacunas, porque los peruanos están muriendo. Los laboratorios Pfizer y Johnson & Johnson tienen laboratorios en el Perú…”.

El muy pillo, candidato de Acción Popular a la Presidencia, el miércoles 31 de marzo en el tercer debate del JNE, sin pelos en la lengua soltó falsa información -repetida en varias entrevistas- en debate con su propuesta de producir la vacuna contra el covid-19 en el Perú. Incluso, refirió que las farmacéuticas Pfizer y Johnson & Johnson “tienen laboratorios en el Perú” para ello. No obstante, esta afirmación no se condice con la realidad.

El jefe de del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), José Luis Aguilar, a señalado que EN EL PERU NO EXISTE UN LABORATORIO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) para la producción de vacunas para humanos. “En el Perú no existe. Lo que nosotros tenemos es que traemos aquí el principio activo, y lo convertimos en pastillas, ampollas, jarabes. De eso hay varias empresas”, añadió.

José Gallardo —investigador principal del estudio Ensamble de la vacuna candidata de Johnson & Johnson en el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos— dijo que desconoce si la empresa tiene o no un laboratorio en nuestro país, como lo mencionó Lescano.

¿Quién es Jonhy Lescano? Otro mitómano como Toledo o peor que Vizcarra? Por qué el líder sanguinario Abimael Guzmán le dedicó un agradecimiento en su libro “De puño y Letra”? El Polémico y cuestionado excongresista, hoy candidato por Acción Popular a la presidencia de la Republica, según su CV: nació en Puno, en 1959. Recibió su primera educación en un núcleo educativo campesino, en la comunidad de Ccota, distrito de Platería. Que gracias al esfuerzo de su señora madre se trasladó a la ciudad de Puno, donde prosiguió sus estudios en el Colegio Particular San Juan Bautista. Realizó sus estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno.

Con estudios superiores en la ciudad de Arequipa, ingresando a la Universidad Católica Santa María de Arequipa. En esa casa de estudios obtuvo el título de abogado, en 1982. En 1984 regresó a su tierra natal ejerciendo su carrera de forma independiente. En su página web, el candidato rememora que conoció a su esposa, la abogada chilena Patricia Contador Durán, en 1985, cuando viajó a Santiago para cursar un magíster en Derecho Privado en la Universidad de Chile. “Visité la librería Andrés Bello y cuando me encontraba seleccionado los libros vi ingresar a mi esposa, me impresionó tanto que dije interiormente ‘esta es la mujer’ con quien haría mi familia”, señala Lescano. El matrimonio tiene tres hijos chilenos, Juan Alfonso, Teresa Paula y José Ignacio.

De regreso a su querido Puno, empezó a ejercer la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, llegando a ser catedrático del Programa de Maestría de dicha casa de estudios. Fue también ponente de varios eventos académicos y autor de diversos trabajos de investigación jurídica en el campo del derecho privado. Sus estudios y su experiencia confirmaron su temprana vocación de ayuda social y preocupación por los más necesitados. Así, dedicó parte de su tiempo a dirigir el programa radial ” Con la Ley en la Mano”, difundido a través de la emisora Onda Azul. El programa estuvo siempre dirigido a la población campesina de Puno, a los marginados y excluidos.

Después de 18 años como parlamentario, retornó a sus labores de docente universitario y reinició el ejercicio independiente de la abogacía. En marzo de 2019, fue denunciado por la periodista María del Pilar Rivera por presunto acoso sexual y agresiones psicológicas, tras la difusión de unas conversaciones de WhatsApp. El pleno del Congreso lo suspendió por 120 día por recomendación de la Comisión de Ética; no obstante, la fiscalía archivó el caso. Lescano señaló que con ello se demostró que todo era mentira y que no había ningún delito.

Lo que Lescano, no explica ni responde por qué Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso- le agradeció en su libro “de puño y letra”, en la página 368 ¿En qué lo ayudó? Solo se ha lavado la mano, para salir de paso. En el año 2011, su hermana Vasti lo denunció públicamente por apropiarse de su vivienda en la que vivía en Puno y que había heredado de su fallecida madre. Pese a que intentó retomar la posesión del predio, fue impedida por los trabajadores del legislador. ¿Será que le quiso pasar la mano a su hermana Vasti Lescano, esposa del dirigente de Sendero Luminoso, Edmundo Cox alias ‘Camarada Federico, fue sentenciada por terrorismo?