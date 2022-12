By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La hija mayor de Jennifer Garner y Ben Affleck: Jennifer y Violet fueron invitadas a una cena de estado en la Casa Blanca, a la que asistió el presidente francés.

Jennifer Garner y Violet Affleck disfrutaron juntas de un momento especial durante una visita a la Casa Blanca, que tuvo lugar este jueves 1 de diciembre, día en que Violet cumplió 17 años de vida.

La hija mayor de Jennifer Garner y Ben Affleck

La actriz de 50 años y su hija mayor fueron invitadas a una cena de estado organizada por el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el invitado de honor de la cena, a la que asistieron más de 400 personas.

Para la ocasión, Garner eligió un elegante vestido negro de Ralph Lauren, mientras que Violet brilló con un modelo de Carolina Herrera.

Se recuerda que la actriz de Hollywood también es madre de Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, ambos de su anterior matrimonio con Ben Affleck.

La hija mayor de Jennifer Garner y Ben Affleck

Muere Brad William Henke, actor de ‘Orange Is the New Black’

Brad William Henke, actor que formó parte del elenco de la serie ‘Orange Is the New Black’, falleció el pasado martes. Tenía 56 años.

Fuentes vinculadas a la familia del artista revelaron a TMZ que el actor murió mientras dormía, por lo que se desconocen las causas del fallecimiento.

Se recuerda que Henke dio vida a uno de los guardias de la prisión en la serie de Netflix emitida entre 2013 y 2019.

El actor ha participado en otros proyectos como ‘Justified’, ‘Lost’, ‘ER’, ‘CSI’, ‘Judging Amy’, ‘Crossing Jordan’, ‘Dexter’ y ‘Chicago Hope’.

Zulmira Ferreira: «Estoy aquí contigo y nunca dejaré de estarlo»

La comentarista volvió a homenajear a su hijo, fallecido el pasado 19 de noviembre.