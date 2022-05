By

La hija de Kourtney Kardashian lloró: Reacción ante la que la socialité no pudo permanecer indiferente.

La hija de Kourtney Kardashian no reaccionó bien cuando supo que la estrella se había comprometido con Travis Barker. El último episodio del reality show ‘The Kardashians’ mostró la propuesta de matrimonio (en la que los hijos de Kourtney no estuvieron presentes).

“Me gustaría que mis hijos estuvieran allí. Creo que se sentirían más incluidos en la decisión, como si fueran parte de la sorpresa. Sé que mi madre tomó esa decisión y probablemente no fue la mejor», dijo Kourtney.

Kris Jenner, la madre de Kourtney, explicó que decidió que los niños no estarían presentes porque no quería mentirle a su padre, Scott Disick.

“Penélope [hija] no reaccionó bien. Creo que es un gran cambio para ella. Aunque sé que amas a Travis, no creo que sepas lo que significa la petición. ¿Me llevarás lejos? Creo que simplemente no sabe lo que significa”, reflexiona.

“Creo que piensan que van a perder a su padre”, comentó su hermana, Khloé Kardashian. “No creo que piensen que van a perder a su madre. Creen que su padre se ha ido y que vas a reemplazarlo. Cuando eres niño, piensas que tienes que elegir uno. La reacción es comprensible, pero Travis no tiene nada de malo”.

Kourtney Kardashian y Travis Barker disfrutan de un buen momento en Italia

kOurtney Kardashian y Travis Barker disfrutan de unos días de descanso en el lago de Como, en Italia, y han sido fotografiados por el objetivo de los paparazzi.

Precisamente este viernes, la pareja fue ‘captada’ relajándose y zambulléndose en una piscina, y las imágenes corrieron rápidamente por las redes sociales.

Para la ocasión, Kourtney Kardashian eligió un traje de baño negro, mientras que el músico optó por unos shorts rojos.

