LA GUERRA POLITICA ESTA DECLARADA

Con el cuento de Asamblea Constituyente quieren robarnos la Patria y quedarse en el poder por lo menos 50 años.

Sistemas de inteligencia hace rato fueron infiltrados, Castillo tiene control, bajo la supervisión del dueño de Perú Libre y el verdadero poder tras el trono, Vladimir Cerrón. Tiene la voz de mando y señala el derrotero absolutista y dictatorial que abraza esta organización criminal:

«La izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Que dicen las teorías de los clásicos? Dicen que para tener el poder hay que tener el control del Ejercito, de la Policía, el control de los cuerpos de magistrados, el control de la burocracia estatal y control del clero».

Cerrón no es un comunista cualquiera, es un aplicado alumno castrochavistamadurista, admirador de Sun Tzu, general y estratega chino que en su libro III «El arte de la guerra» (Estrategia ofensiva), dice: un ejército desconcertado conduce a la victoria del otro… Quien esta confundido en su propósito, no puede responder a su enemigo… El que sabe cuándo puede luchar, saldrá victorioso». Cerrón es el cerebro de esta organización proterruca que avanza en sus propósitos.

Lamentablemente, tenemos militares (r) gelatinas que en el Parlamento no dan la talla, al contrario dan sensación de no saber nada de estrategias, tácticas respecto a objetivos políticos con el fin de preservar el marco constitucional, además guardar silencio ante el comportamiento denigrante del ministro de Defensa (una traición a la Patria y bofetada a los militares que ofrendaron su vida en la guerra contra el terrorismo).

DIFERENTE al General OSCAR ARRIOLA, Jefe de la DIRCOTE que en CEREMONIA a VÍCTIMAS del TERRORISMO, habló fuerte y claro: «Aquel que se deje seducir por ideologías marxistas es un traidor a la patria»

«Aquel policía que se deje seducir es un traidor a la patria y debe ser juzgado por nosotros mismos, los policías. ¿Qué derecho han tenido a que, por una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, de quitarnos una parte de nuestro cuerpo? ¿qué derecho han tenido?»

«Nuestro compromiso está intacto hasta dejar la vida, así nos den de baja, así nos metan a la cárcel, pero seguiremos luchando contra el terrorismo, porque ese es nuestro compromiso con el Perú, con el pabellón nacional».

MAS CLARO NO PUEDE SER!!!

«EL COMUNISMO PRIMERO TE ROMPE LA PIERNA, DESPUÉS TE DA LAS MULETAS»

1.No estoy lejos de la verdad, en varias notas en pysnnoticias, he señalado que el coronel cubano, Carlos Rafael «El Gallo» Zamora, con 50 años de recorrido en infiltración, influencia y desestabilización en países democráticos, funge de embajador de la isla en el Perú. Con el objetivo estratégico que nuestro país siga el rumbo trazado desde La Habana para los socios del llamado Socialismo del Siglo XXI, como la Venezuela chavista, la Bolivia de Evo Morales o la Nicaragua del comandante Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

2.Es decir, seguir a pie juntillas los mismos pasos; cambiar la constitución, el modelo económico, las libertadas fundamentales y entronizarse en el poder a través de una democracia plebiscitaria amañada. «El gallo» y «La gallina» han cumplido misiones similares en Ecuador, Brasil y Bolivia, en situaciones cruciales en la historia reciente de estos países vecinos. Siempre lo hace acompañado de su esposa Maura Isabel Juampere Pérez, otra oficial de inteligencia del departamento de análisis de la «Inteligencia cubana».

3.A pesar que nuestro país a sido invadido por agitadores venecos, bolivianos y españoles, infiltrados en las protestas callejeras en diferentes partes del país con un saldo de ocho muertos, no hemos abiertos los ojos. Se vio la mano del G2 cubano en la asonada de un turba «empinchada» por un lado los que pedían la renuncia de Castillo, otros su continuidad, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente; 34 carreteras tomadas, quemas de casetas de peajes, ataques a vehículos que no acataban paro, saqueos, tomas de minas, etc. No se pudo calcular el desborde popular que vivió nuestra patria.

4.El «muchachito tonto» ANÍBAL TORRES, un comunista miserable asolapado «Rico Mac Pato» que pide a la gente que coma pescado porque el pollo esta caro, hoy PIDE CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 93 con el cuento de acabar con el MONOPOLIO y POR LO BAJO BENEFICIARSE con sus acciones y empresas en nuestro país.

Este viejito doble cara que nos toma de cojudos, en EL 90 FORMABA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ALBERTO FUJIMORI NUNCA SE QUEJO NI PROTESTÓ MIENTRAS SU FAMILIA TORRES SE VOLVÍA MILLONARIA AGARRANDO CONCESIONES CON EL ESTADO PERUANO, Y LOS POBRES PERUANOS LA PASABAN MAL EN UN PAÍS RICO?

Convertido comunista a ultranza, reniega del monopolio, oligopolio, concertación, de la libertad de Prensa y libertad de Expresión. Si por el fuera, a los periodistas los mandaría al paredón.

5.En cuanto a Guillermo Bermejo, juega su partido aparte para no hacer roche, ya que el Poder Judicial lo absolvió por insuficiencia probatoria. Los magistrados concluyeron que las declaraciones de colaboradores y testigos eran referenciales, de oídas y no aportaban prueba concluyente respecto a las presuntas visitas de adoctrinamiento a los campamentos senderistas en el Vraem.

6.»Puka» Bellido, esta mudo por el roche de la retorcida historia -divulgada por ‘Panorama’- con Daniel Abarca Soto, quien solía compartir con “Puka”, las imágenes de su pareja desnuda, Jackeline Zúñiga. Abarca, denunciado por agresión y violencia sexual por ella, fue favorecido por el expremier Bellido (y consumado “enfermito”) con un puesto laboral en la planilla en Mincetur???

NO ENCUENTRO EXPLICACIÓN COMO 33 MILLONES DE PERUANOS ESTEMOS ACOJUDADOS SIN HACER NADA.