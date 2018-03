La guerra de la leche

Los consumidores y ganaderos del país están sorprendidos por esta guerra direccionada contra Leche Gloria, que al final afectan sus bolsillos. QUÉ ESTÁ PASANDO CARAJO? Se preguntan ¿Qué lobbies subterráneamente se manejan desde el Congreso de la República contra Leche Gloria? ¿Con esta Ley se le quiere decir adiós a la leche evaporada que se vende en todo el mundo? ¿La LECHE EVAPORADA en tarro o tetrapack? ¿Mercantilismo de la lecha sin anestesia? ¿Ganaderos quieren ley propia en el Congreso? Muchas preguntas por contestar…

La verdad es que el congresista fujimorista Elard Melgar ha presentado un proyecto de ley que establece que solo podrá usarse el término “leche” en los productos elaborados con leche cruda. De aprobarse esta norma ya no se podrá utilizar la leche en polvo y otros insumos hechos en base de grasa de leche para enriquecer la producción nacional de leche fresca. Es decir, la tradicional lata de leche evaporada que los peruanos hemos consumido por décadas será historia. ¿El Proyecto de Ley 01250 presentado por el congresista fujimorista pondría “en la calle” a 24 mil productores de leche a nivel nacional?

¿Ya no será posible acopiar el 60% de la producción de leche fresca de los pequeños productores de las cuencas de provincia que, por las condiciones de su producción, requiere recombinarse con leche en polvo y otros insumos para estandarizar su calidad? O es que ¿Según el mencionado proyecto ya no será posible acopiar el 60% de la producción de leche fresca de los pequeños productores de las cuencas de provincia que, por las condiciones de su producción, requiere recombinarse con leche en polvo y otros insumos para estandarizar su calidad?

Ayer por la noche, hable con un colega y llegamos a la conclusión que si el Estado no seguiría ayudando al producto estrella “Leche evaporada Gloria” en su consumo nacional y popular, y continúa autorizando un proceso de fabricación con una evaporización simulada y con una estabilización mentirosa, esta no tendría esa venta masiva; su precio sería prohibitivo. Que la leche evaporada es un buen producto complementario, seguirá siendo utilizada en repostería, en campamentos, en expediciones y largos paseos, militarmente, etc. También para programas de nutrición infantil como el Vaso de Leche, pero en envases apropiados y marcados, envases industriales de 2, de galón, de 5 y hasta 10 litros; solamente añadirían un planta adicional de fabricación de latas más grandes y envasado esterilizado, como existen en muchos países y se vende a buenos precios a los industriales, campamentos y hoteles, y así se evitaría la perforación inmoral que sufre este programa.

“El Estado debe estimular el consumo de leche fresca natural pasteurizada, homogenizada, enfriada, haciendo esfuerzos en promocionar y reforzando las cadenas de frio nacional. El resto lo harán los ganaderos nacionales con mayor número de vacas, toda vez que el consumo está garantizado, ya desarrollado y en crecimiento. La industrialización seguirá con los industriales y/o asociados a los ganaderos”.

Albricias para los peruanos, así el consumo subirá de unos 50 litros ridículos anuales de consumo per-cápita a los 120 litros que recomienda la FAO; y esto es, un vaso de leche fresca al día, o el equivalente en quesos, yogures, helados, etc. Todos seremos más fuertes y agradecidos. Evitemos seguir con el mercantilismo real que ahora se realiza disfrazado.

Hay muchas más cosas que decir. La publicidad en canales de TV, Cable, Radio, Prensa escrita, etc sería mucho mayor que la actual defensora de unos pocos y así estimular un consumo adecuado de leche en mil formas.

El Proyecto “Leche Gloria” traido al Perú hace 70 años por la USA Carnation fue inicialmente beneficiosa para el país, similar a la “River Plate” de Argentina en Santa Fé y Córdoba. Nos hemos preguntado:

1.- Cuánto de leche fresca recoge y procesa en sus diferentes productos.

2.- Cuánto de leche en polvo importa conjuntamente con butter oil (grasa de leche) de vacas.

3.- Cuánto de grasa vegetal y de otras fuentes, con proceso de hidrogenación y o grasas trans, entre otras.

4.- Dónde se encuentran las miles de vacas lecheras dentro del cerco de 100 Km alrededor de la Planta de Huachipa.

5.- Cuánta Leche en polvo desgrasada y entera viene del puerto del Callao, y con qué origen y antigüedad.

6.- Cuánta leche fresca procesa diaria (Huachipa) y cuál es su producción diaria en productos lácteos en equivalentes de litro.

7.- Cuál es el estándar de contenido graso natural de leche fresca y cuanto representa la añadida para estabilizar el producto.

Los otorongos no deben presentar proyectos que no tienen pies ni cabeza, si el pueblo se equivoco en elegirlos, bueno al menos respetemos su ignorancia, pero no sean abusivos.