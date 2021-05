La fotografía de Juan Francisco Valle, un Guardia Civil de 41 años que rescata a un bebé migrante de un mes de edad cuya familia estaba tratando de entrar en territorio español, recorrió el mundo.

La imagen de un policía español sacando a un bebé de unos meses del agua en el Mar Mediterráneo está conmoviendo a España y al mundo. El momento compartido por la Guardia Civil también llama la atención sobre el tema de los migrantes africanos y asiáticos que buscan llegar a Europa en busca de una vida mejor, y también sobre cómo son utilizados como peones en los conflictos diplomáticos entre Madrid y Rabat.

“Nos llevamos al bebé, estaba congelado, frío, no gesticulaba”, revela el agente español Juan Francisco Valle en una entrevista con “El País”. La familia del niño son migrantes que intentaban entrar en territorio español, en el enclave de Ceuta, situado en el norte de Marruecos.

La guardia civil, de 41 años, forma parte del Grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS) de Ceuta, y pasó casi dos días completos en el agua con su equipo. “Hemos dormido ocho o 10 horas en total desde el domingo”, aseguró Juan Valle después de regresar del trabajo en las aguas fronterizas de España y Marruecos.

Desde el lunes, más de ocho mil migrantes han intentado entrar a España, a través de Ceuta, desde Marruecos. La crisis humanitaria ya se considera una de las mayores olas migratorias de los últimos tiempos.

Juan Valle admitió que no sabe si el “hielo” bebé rescatado es un niño o una niña, y recordó que cuando él le sacó del agua, que no sabía “si estaba vivo o muerto”. La Guardia Civil confirmó que el niño está bien y a salvo, aunque no revelan su ubicación.

El héroe del momento, también conocido como Juanfran, fue un militar y trabajó como buzo de rescate en la Marina. Se unió a la Guardia Civil hace 12 años como buceador.

El funcionario asegura que está entrenado para enfrentar “casi cualquier situación en el mar”, pero nunca antes habían encontrado “una marea humana” como esta, con “cientos de desesperados”.

“Nuestro trabajo habitual es rescatar los cuerpos de los muertos en las aguas, ya sean del mar, de un pantano o de un río. Pero esta vez tuvimos que rescatar a gente viva, de todas las edades, en todas las condiciones, y discriminar a tanta gente en el agua que necesitaba nuestra ayuda con mayor urgencia”, explica Juan Valle.

“Había muchos padres y madres con sus hijos atados como podían”, describió Juan Valle.

La Guardia Civil dice que sus agentes “llevan llevándose niños, mujeres, jóvenes, ancianos” desde la madrugada del lunes. En las redes sociales, la institución conocida como “La benemérita” también compartió fotos del momento en el que “salvaron la vida de decenas de niños que llegaron a Ceuta a través del mar con sus familias”.

La fuerza de seguridad española también recordó que, a pesar de salvar las vidas de muchos, no pudo llegar a todos, como el joven migrante que se ahogó el martes, la única víctima mortal de la inundación migratoria.