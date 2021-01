La nutricionista Ilana Muhlstein ha creado una fórmula para bajar de peso que le guiará en la dirección correcta cada vez que tenga que tomar decisiones dietéticas.

“Es la mejor herramienta, específicamente para alguien con un gran apetito como yo o para cualquier persona que asiste a eventos sociales, restaurantes y comidas familiares”, dice Muhlstein, a Eat This, Not That!.

Recuerde una alimentación cuidadosa hace que sea más fácil mantener la ingesta de calorías bajo control y perder o mantener un peso saludable.

‘Water first’: “asegúrese de comenzar la parte superior del ciclo con agua”, dice Muhlstein. “Es la llave de encendido para todo su enfoque de pérdida de peso”.

Verduras: después del agua, las verduras: “Queremos que las verduras sean las primeras mordidas que damos, lo cual es aún más esencial si está rodeado de más comida y tentaciones de lo normal”, explica.

Proteína: después de una buena cantidad de vegetales, elija su proteína. “Esto aumenta tu sensación de saciedad para evitar comer en exceso innecesariamente”.

Carbohidratos + fibra: ahora, si quieres un carbohidrato lleno de fibra, ¡fuerza! Solo tendrá que ser mucho más selectivo y controlado, porque su barriga ya estará satisfecha.