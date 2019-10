Antonio Guterres alertó a los funcionarios de la ONU sobre la posibilidad de que la organización se quede sin dinero para finales de mes. Este miércoles, en Twitter, Donald Trump le dijo cómo resolver el problema.

Las Naciones Unidas están casi sin dinero y esta semana el Secretario General António Guterres ha enviado una carta a los 37.000 funcionarios de la organización advirtiendo del peligro real de que el dinero falte hasta el Find este mes.

Este miércoles, en Twitter, como de costumbre, Donald Trump le dio un consejo: “¡entonces haga que todos los países paguen [sus contribuciones], y no sólo los Estados Unidos!”

So make all Member Countries pay, not just the United States! https://t.co/IVbE4MqBVl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019