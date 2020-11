Up Next

“[Es] completamente posible volver a conectar nuestros cerebros a la felicidad”, explicó la psicoterapeuta. “Tiene una opción. No es diferente de decidir qué ponerse o qué comida pedir. Cuando se trata de felicidad, hay mucho que podemos hacer al respecto”.

Sin embargo, tener un ADN alegre no garantiza una vida feliz. Más de la mitad de los factores que determinan los niveles de felicidad están relacionados con la creación, no con la naturaleza, dijo Zinn, citada por el Post.

¿Se puede determinar la felicidad al nacer? Según la psicoterapeuta Susan Zinn, casi el 40 por ciento de la felicidad humana es el resultado de buenos genes, dijo Insider. La afirmación está respaldada por un estudio publicado en 2016 en el Journal of Happiness Studies. “Las influencias [genéticas] representan el 32-40% de la variación en la felicidad general”, escribieron los autores del estudio.

