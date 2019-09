“Obsesión”. Esta es la palabra que el New York Times usa para describir la relación de Donald Trump con Elton John.

La relación entre ambos data de 2005, cuando el músico británico tocó en la boda de Trump con Melania.

Una década más tarde, en plena campaña presidencial, escribe el periódico que Trump escuchaba las canciones de Elton John en su avión privado, en un volumen tan alto que sus asesores no podían dormir.

Después de ganar las elecciones, el actual presidente de los Estados Unidos le habrá dicho a sus amigos cercanos que Elton John iba a actuar en la toma de posesión, algo que él rechazó mediante una nota escrita.

“Lo he pensado mucho, y como ciudadano británico no creo que sea apropiado tocar la toma de posesión de un presidente norteamericano”, dijo el músico.

El músico también habrá pedido a Trump que prosiga con la lucha contra el VIH y le deseó “el mayor éxito” durante su presidencia.

Here’s Elton John’s full nite, sent via email, to the president elect in Nov 2016 pic.twitter.com/zNR1epQxDN

— Maggie Haberman (@maggieNYT) September 15, 2019