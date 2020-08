La batalla entre Epic Games y Apple sobre Fortnite y la venta de extras de este juego acaba de comenzar. El proceso ya se lleva a cabo en los tribunales y algunas decisiones importantes asociadas ya se han obtenido y entrarán en práctica pronto.

El mayor problema con esta eliminación del juego de la App Store llega hoy a los usuarios de iOS y macOS. La Temporada 4 de Fortnite llega hoy y Epic Games ya ha advertido sobre la realidad. Los usuarios de dispositivos Apple no podrán recibir la actualización.

Llega hoy a la Temporada 4 de Fortnite

Desde que Fortnite fue eliminado de la tienda de aplicaciones de Apple que se esperaba para este momento. El primer impacto ocurrió de inmediato e impidió la instalación de este juego en dispositivos con iOS y macOS, a pesar de que existe una forma de hacerlo en condiciones especiales.

Lo peor sucederá hoy y tendrá impacto para todos los usuarios de este juego, incluso los que aún lo tienen instalado. La nueva temporada de Fortnite llega ahora y se quedará fuera de estos dispositivos. Epic ya ha confirmado esta situación y que resulta de la toma de posición de Apple.

Apple has blocked your ability to update Fortnite on the App Store, and has said they will terminate our ability to develop Fortnite for Apple devices. As a result, Chapter 2 – Season 4 (v14.00) will not release on Apple devices on August 27.

More info: https://t.co/O1bgKgkZCp

— Fortnite (@FortniteGame) August 26, 2020