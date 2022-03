La despensa gigante de Khloé Kardashian: «puedes vivir ahí”

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La despensa gigante de Khloé Kardashian: Se dice que está obsesionada con el orden, pero los fanáticos están más asombrados por el tamaño colosal de la división, ahora mira!

No, No hay forma de no hablar del lujo y, a veces, de la excentricidad, cuando se habla de la familia Kardashian. Además de maletas de miles de euros para sus hijos (de tres años), las hermanas apuestan siempre por la opulencia, sobre todo cuando se trata de sus mansiones.

El sitio Poosh, escrito por Kourtney Kardashian, compartió imágenes de la despensa de su hermana en el sitio y en las redes sociales. Además del diseño moderno, la habitación está muy bien iluminada, mostrando algunos platos en las habitaciones superiores. Todo tiene etiquetas y está dividido por categorías, como puedes ver en las imágenes abajo.

Además de la organización, los seguidores de Khloé se mostraron sorprendidos por el tamaño de la división. «Se puede vivir ahí?», «Pensé que esto era una tienda!», «Pensé que las imágenes eran de un supermercado», » ella no vive sólo con un niño en casa? «y» esto parece excesivo » son solo algunos de los comentarios.

Khloé Kardashian es criticada por vender ropa usada de su hija

«codicia por encima del promedio» Con una fortuna valorada en más de 40 millones de euros, la hermana de Kim Kardashian fue devastada por los fanáticos.

Pertenece a la familia más mediática del mundo y, recientemente, dio que hablar al poner a la venta en Internet algunas piezas usadas de su hija de tres años. Khloé Kardashian compartió el enlace para comprar la ropa, pero las reacciones no se hicieron esperar.

Una de las piezas, un vestido de Aristocrat Kids, cuesta cerca de 490 euros y se han puesto a la venta unos vaqueros Fendi por 438 euros. También hay zapatillas gucci a 220 euros. «Quién va a pagar tanto por la ropa de los niños y usados para colmo? Estas ropas podrían ser donadas a personas que las necesitan»,» las ropas de True cuestan mucho más de lo que muchas madres pueden pagar», » Estás quebrada? Estos precios son ridículos» y «la codicia por encima del promedio» son algunas de las docenas de comentarios que critican a la empresaria y estrella de reality.

Sin embargo, hubo quienes defendieron a Khloé en medio de la lluvia de críticas. «Ella no puede vender la ropa porque es rica? y «ustedes no saben qué fin van a dar al dinero de la venta de las piezas, no hagan suposiciones». Hasta el momento, la hermana de Kim Kardashian no ha respondido a la polémica.

Khloé Kardashian vuelve a ser acusada de photoshop en una nueva imagen

Después de la foto en bikini (Sin edición) publicada por error, la hermana de Kim Kardashian volvió a alterar sus fotografías.

Es unas personalidades más seguidas en Instagram y pertenece a la familia más mediática del mundo. Khloé Kardashian ya admitió que le gusta usar filtros en sus fotografías y editarlas, pero en varias ocasiones, terminó haciéndolo de forma excesiva y protagonizando así varios photoshop fails.

A veces se trata de rasgos del rostro o características del cuerpo exageradas y, por otras, quedan algunas pistas o signos de esa severa edición. En una de las dos últimas imágenes, los fans rápidamente señalaron un detalle que saltó a la vista. El tamaño de tus manos, como puedes ver en las fotos de este artículo.

Los detalles exagerados quedan a menudo a la vista cuando se pretende ‘estirar el cuerpo’ y se intenta modelarlo, así como la imagen de fondo. «Estas son manos de extraterrestres», » nunca he visto dedos tan largos!», «Tu mano es enorme», » Porque los dedos son tan largos?», «Creo que estiró la foto para verse más delgada. Nunca he visto una mano tan grande», son solo algunos de los diversos comentarios.

Cabe recordar que el año pasado, una fotografía de Khloé en bikini se volvió viral. Al pie de una piscina, la estrella de reality aparecía en una imagen sin ninguna edición o filtro que fue compartida, sin querer, por su asistente. Rápidamente, los abogados de Khloé amenazaron legalmente a varias cuentas de redes sociales para eliminar la imagen.