El sistema político norteamericano se ha apoyado en dos grandes partidos políticos a lo largo del tiempo; sin embargo su sistema electoral determina que sea proclamado Presidente de los Estados Unidos, el candidato que logre la mayoría de delegados en el llamado Colegio Electoral, resultado que no siempre ha coincidido con el aspirante a la Casa Blanca que haya obtenido la mayoría de sufragios en un país en el que actualmente están habilitados para sufragar más de 245 millones de ciudadanos.

El voto no es Obligatorio en EE.UU.

El voto no es obligatorio y se espera que concurran a votar un número mayor de electores, en comparación con las elecciones del 2016. Más aún todo parece indicar que se superará largamente la participación masiva que se observó en el 2008, cuando fue electo Presidente Barack Obama. En la historia política norteamericana, varios procesos electorales se han llevado a cabo en contextos de Guerra (las dos Guerras Mundiales) o en un contexto de crisis económica como la derivada de la crisis bursátil de 1929 o la crisis inmobiliaria del 2008.

Las elecciones del 2020 han sido frontalmente influenciadas por la crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid-19 y la muerte de más de 230 mil norteamericanos. La campaña electoral ha tenido otro desarrollo y perfil, lejos de las tradicionales concentraciones populares, apostándose por la difusión del mensaje político a través de las redes sociales en particular.

El “voto anticipado” de más de cien millones de electores, supera todos los antecedentes y de hecho al culminar la jornada del 3 de noviembre deben haber sufragado más de los 2/3 del número de ciudadanos con derecho a voto. El señor Biden puede confiar aparentemente que será el que alcance un mayor número de votos; pero NO necesariamente será el vencedor en los comicios, que merecen la atención de la comunidad internacional.

La democracia norteamericana es un referente y ha merecido que, a pesar de los cambios demográficos ocurridos en los últimos 30 años, se observe la hegemonía de los 2 grandes partidos políticos que han dado soporte institucional a la primera economía del mundo. El gobierno de Donald Trump ha enfrentado desafíos, confrontado con la República Popular China en materia de aranceles y promovido una “guerra comercial” con el gigante asiático que ha logrado crecer sostenidamente en los últimos 40 años bajo la égida política del Partido Comunista de China.

El presidente Trump se aproximó a Corea del Norte, cuestionó el liderazgo de los líderes europeos y deslindó con gobiernos latinoamericanos como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las políticas del señor Trump han sido cuestionadas por el Partido Demócrata y por sectores de la opinión pública liberales y progresistas.

Las grandes movilizaciones ocasionadas por la “violencia policial” practicada en varias ciudades y Estados, polarizó al país durante semanas. El señor Biden, en su condición de ex Vice Presidente y Senador, tiene una larga experiencia política, pero su liderazgo no ha llegado al nivel de figuras históricas del Partido Demócrata y no ha despertado la adhesión masiva que generaron en su momento, personalidades como Bill Clinton o Barack Obama.

Resultados Impredecibles

Lo cierto es que la gran mayoría de sondeos de opinión, le asignan la primera opción. A pocas horas del cierre de todas las mesas de sufragio; todo parece indicar que la noche del martes 3 de Noviembre del 2020 será recordada como una jornada electoral signada por la tensión y por resultados en cierta forma impredecibles.

Las elecciones simultáneas a la Cámara de Representantes y la renovación parcial del Senado, facilitarán que se forme una nueva correlación de fuerzas en el Congreso de los Estados Unidos. América Latina espera que más allá de los resultados electorales, nuestra región merezca el interés de la próxima administración norteamericana.

Temas sensibles como la migración, las relaciones comerciales, el narcotráfico, la seguridad, la democracia los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo deberían ser parte de una agenda compartida. Los Estados Unidos HOY tienen la gran oportunidad de demostrar la valía de su democracia; más allá de las contingencias signadas por la crisis sanitaria y eco