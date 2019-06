Señor presidente Martín Vizcarra, que gana con un discurso provocador, fantasioso y lleno de falsedades, con prometer cerrar el Congreso? Con quitarle la inmunidad a los congresistas arreglará, la anemia, el estado calamitoso del norte, la caída económica, la inseguridad ciudadana, la inmigración descontrolada, la falta de servicios en las regiones y la falta de trabajo…(¿?)

Mil veces No. Ya es hora de trabajar no siga engañando con el cuento del descarado blindaje a Chavarry. El Congreso no gobierna, usted es el mandatario y no Gorriti, mucho menos los promarxistas que lo rodean.



Amarrese bien los pantalones piense que el conjunto de desigualdad y pobreza, corrupción y violencia configuran una situación muy compleja que pone en serio peligro la estabilidad de la democracia en el país, ya que los derechos políticos no se acompañan de la efectiva extensión de los derechos civiles y sociales.



En primer lugar, se configura un contraste muy fuerte entre economía y democracia. No es posible construir una democracia sólida sin asegurar bases económicas con niveles reducidos de pobreza y desigualdad.



En segundo lugar, los altos niveles de pobreza y desigualdad impiden la cohesión social y reducen el apoyo a la democracia por la población, que no percibe en absoluto la capacidad del gobierno de responder a sus demandas sociales.



En tercer lugar, esta situación no se puede excluir que, a largo plazo, la población se sienta defraudada y no lo apoye por ser autoritario, como todo tirano que vive de las encuestas como si ésta pudiera dar respuesta a las demandas de las grandes mayorías.



Por ultimo, no olvide que navega entre las borrascas encrespada donde se escucha al fiscal Chavarry enrostrarle que usted a querido ocultar las pruebas que lo incriminan con actos de corrupción?



Esta es la cuestión de confianza. Usted tiene la palabra.