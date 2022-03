LA CORRUPCIÓN QUE NO SE ESCRIBE, PRESCRIBE.

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

«Sombrero luminoso» se reúne con la peor especie de sabandijas y sanguijuelas»???

Mi amigo «bandido bueno», Gilberto llega embalado al café del CC Risso, se pide un café, acompañado de un pan con chicharrón y su tamalito » chinchano».

Me dice, Jauri, hace ratón que el poder lo detentan los caviares y no lo quieren soltar, es su lucha contra el «prosor» Castillo y «los dinámicos de Cerrón», que de a poco lo quieren expectorar. No podemos cerrar los ojos que la lacra de la corrupción afecta a todos los niveles de la sociedad:

Primero, debemos reconocer que el epicentro del «poder caviar», es la Junta Nacional de Justicia (JNJ), creada por «el lagarto» Vizcarra, para protegerse. Cuáles son las funciones del «maldito pulpo»?

a) Evalúa, nombra, sanciona, destituye y/o ratifica a jueces y fiscales, desde la primera instancia hasta la Corte Suprema.

b)Nombra, sanciona y/o remueve al jefe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE).

c)Nombra, sanciona y remueve al jefe de la Reniec.

d)Maneja la presidencia del Jurado Nacional Electoral, la ocupa el delegado de la Suprema que ella controla.

Como vemos, tuene apabullante dominio, con excesiva preponderancia y riesgosa supremacía integrada por siete » sujetos» todopoderosos ahijados del vizcarrismo que manejan el destino de 32 millones de peruanos. Elegidos supuestamente por concurso publico realizado por una «Comisión Especial» de la caviarada.

Segundo, como pensar en la independencia de esta cofradía caviar que coordina parte de la lucha anticorrupción en un país como el Perú (donde se pone el dedo, salta la pus), problema perseguido por una «fiscal» como Zoraida sospechosa de arreglos, omisiones y de no investigar a Vizcarra, Sagasti y Castillo? De perseguir a sus enemigos políticos?

Una fiscal a un paso de ser inhabilitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acusada por Karelim Lopez, presuntamente de pertenecer a «los cuellos blancos», además de presentar falsos diplomados para ascender a Fiscal Suprema?

Tercero, en todo los sectores del Estado se registran escándalos por la imparable corrupción. Siendo la administración pública «la caja de Pandora», en especial en lo referente a nombramiento de sujetos impresentables como ministros, viceministros, asimismo, en los puestos de confianza otorgados a dedo por el «prosor», puestos en su mayoría exclusivamente políticos. Lo mismo sucede en el sector educativo, sanitario o la policía, donde están recontra afectados.

Cuarto, no quiero pecar pero la verdad es que no hay conciencia en la ciudadanía sobre la corrupción de este gobierno. Me dirás, como y las marchas? El Congreso? Cada uno por su lado, los ciudadanos, colectivos y partidos políticos salen a las calles a protestar, son conscientes cada vez más de que ellos son los afectados directos de este fenómeno y de que no podemos dejar que esto siga así. Pero nada se a ganado hasta ahora? El Congreso, amenaza vacar al presidente y no cuenta con los votos necesarios. Castillo, una vez más saldrá fortalecido. Su confianza es cada vez mayor, como lo es su actitud provocativa para cerrar el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente.

«Si cada vez somos más, la oscuridad será menos. En medio de una tormenta nacional calamitosa, con espantosa inseguridad, nuestro país ya no puede ir a la deriva carente de un poder Legislativo coherente y de un Ejecutivo moralmente para gobernar».

Si esto no funciona, sólo nos queda salir a las calles, tomar por asalto palacio de gobierno y de una patada en el trasero expulsar al pobre diablo… no hay otra forma.