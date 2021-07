El mitómano y cínico Martín Vizcarra-el peor presidente de toda la historia de la república- en comparsa de jueces, fiscaletes y prensa prostituta conspiraron, persiguieron, difamaron, acosaron contra todo lo que signifique oposición, que trunque sus planes futuros como la toma de poder, especialmente la emprendieron contra Alan García. Fue evidente que el asilo de García envió un mensaje poderoso a los jueces y fiscales de las instancias superiores, a los magistrados del TC, a la prensa, y no hicieron nada. Los actos de barbarie que cometieron las barras bravas comunistas frente a la Embajada de Uruguay, que el gobierno de Vizcarra dejó pasar, fue una de ellas.

Nadie en su sano juicio duda que el asilo político de García envió un mensaje a los políticos democráticos sobre qué hacer cuando surge una mayoría —alentada por los medios y las encuestadoras— que pretendia linchar a la minoría al margen de las leyes e instituciones. García demostró la enorme importancia de la política, y sobre lo que significa hacer política en tiempos nublados. El hecho de haber sido dos veces presidente-y una posible tercera- acrecentó el odio de los comunistas hasta el punto de no dejarle más escapatoria que la muerte por mano propia, antes de ser exhibido en forma humillante.

El análisis de la CONSPIRACION es muy simple, desde un principio todo estaba fríamente calculado ELIMINAR A GARCIA:

1.El Gobierno del “LAGARTO” Vizcarra pasará a la historia por diversas razones: primero porque nació de una renuncia obligada por ser EVIDENTE la relación de PPK con Odebrecht ; segundo, por ser el Gobierno que peores indicadores de gestión presenta en los últimos 30 años: a) Una tasa de crecimiento del PBI del 2.7% el año 2019, la tasa más baja en 10 años, b) Un nivel de ejecución de compra pública del 18% el año 2019, la tasa más baja desde el año 2006, y la mayor recesión económica desde el primer Gobierno de García, producto de la mal gestión de la Pandemia. c) Responsable de más de 180 mil muertos, contagio masivo, negociados con las vacunas, camas UCI, oxigeno, ventiladores, escándalo de la “vacunagate”, etc, etc.

2.Se le recordará cómo el Gobierno que mayor nivel de rotación de Ministros de Estado presentó (se cambió un ministro cada 17 días) , el único que tuvo un ex primer ministro detenido por corrupción en ejercicio del mismo Gobierno y el Gobierno de las promesas no alcanzados: «Lograr un crecimiento del 3.5%», «construir 1000 colegios y 80 hospitales», «ejecutar la reconstrucción del norte», «construir la carretera central o promover la inversión»; fueron promesas lanzadas al aire que no se lograron.

Además, como un embustero compulsivo y amnésico selectivo: «Nunca me reuní con Keiko», «no sé de los aportes de campaña», «nunca trabaje con Odebrecht», «No sé de los audios de Chincheros», «Tía María va pero reclamen ustedes para decir que no», «colocaremos 5 mil camas UCI», «siempre colaboraré con la Justicia», «ya firme el contrato, las vacunas están en camino». Después, porque es el único desde Fujimori que ha utilizado a la FF.AA. para mantenerse en el poder; dos veces el gobierno ha presentado a los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Aviación y PNP como mascaron de proa para demostrar su fuerza y acallar a los enemigos, violentando la debida neutralidad de estas instituciones.

3.Todo este montón de datos reales marcaron la nefasta historia de este gobierno, que nos vendió una gobernabilidad inexistente, una democracia hipotética y un Estado de derecho imaginario. Adecuando todo ello a la conveniencia de un poder fáctico progre-marxista, enseñoreado por el lagarto. El hecho de que un embustero compulsivo, como lo es Vizcarra, llegó a ocupar la jefatura del Estado, refleja al estado de anomia al que nos ha llevado el gobierno sometido a la extorsión de un poder político jamás electo. Poder dominado por una élite de oenegés marxistas –que hoy ignoran aquel “espíritu demócrata” que evocaban durante la gestión fujimontesinista–, y un cartel mediático económicamente quebrado –aunque descaradamente subsidiado por el Estado para servirle de apoyo al régimen– ilícitamente asociados para consolidar la estructura autocrática que maneja este país.

Sus aliados y la mayoría de los medios de comunicación; crearon un mito o ficción que ha conducido al país al desbarranco moral y económico. El poder de Vizcarra en la prensa era inmenso porque tiene del cuello a muchísima gente que comió de su mano, en términos literales, no solo por la “mermelada” del Estado, por Reactiva para los grupos económicos, sino por dinero contante y sonante que sin ningún asco ha tenido que dar en la mano.

4.Es evidente que el “lagarto” Vizcarra, es el ¡Amo y señor! de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por ende del Poder Judicial, Fiscalía, JNE y el TC, de la prensa prostituta y guaripoleras que taparon sus delitos imputados con ICCGSA, Obrainsa, Incot, el Club de la Construcción, con todas las cantidades de testimoniales y documentos que hay, como pruebas contundentes, evidentemente gravísimos y la prognosis de la pena evidentemente alta, por los graves delitos; para la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, bajo un criterio subjetivo señaló que Vizcarra no se quiere fugar, porque que sea su casa o no, el que tenga arraigo domiciliario es simplemente un criterio.

Martín Vizcarra, es una rata que va a seguir pasando piola en los años, salvo que haya una reforma constitucional y cambien esta Junta Nacional de Justicia que evidentemente responde ante sus intereses y ante la progresía liberal, para hablar en términos elegantes, y “caviarada” para hablar en términos más sencillos.

5.Pero eso es desde el punto de vista jurídico, pero desde la óptica política queda claro que el lagarto ha hecho su chamba. El mitómano sabe que al fin y al cabo toda la “caviarada” y “rojimios” han estado y seguirán estando al servicio de Odebrecht, porque esa empresa robó a manos llenas y a cada uno le dieron su tajada. Vizcarra, Humala, Villarán, y gobernadores regionales también lo hicieron. Y eso lo sabe. Ellos tienen que garantizar la impunidad de la corte con la colaboración eficaz y que nadie le toque los activos a Odebrecht, que no le embarguen nada a Graña y Montero y al Club de la Construcción, porque ese es el aparato que está funcionando el día de hoy y han puesto a su presidente.

6.Keiko Fujimori, está muerta de miedo- ya se parece a Lourdes Flores Nano-si no es Presidenta es por sus propios errores, por rodearse de una tira de inútiles. De nada valió gigantesca inversión cuando no se supo crear un mensaje convincente para el electorado, especialmente para los antifujimoristas. Ahora tiene que afrontar lo que se le viene con sus procesos judiciales. Lo que estamos viviendo con la proclamación de presidente de la Republica a Pedro Castillo, con trampa y todo, son las consecuencias de un acto muy bien realizado que fue el golpe de Estado al Consejo Nacional de la Magistratura, cambiado por la JNJ, el acecho permanente que tuvo contra la fiscalía de Pedro Gonzalo Chávarry y también de Tomás Avelino Gálvez, y tiene por supuesto sus alfiles Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación –y amiga de Vizcarra, según la ex secretaria presidencial– desautorizó a los fiscales anticorrupción, encargados del caso Lava Jato, para que investiguen el caso Vizcarra, comprendido en esa corruptela del cártel de las constructoras. Vale decir, la Justicia peruana se doblegó al poder fáctico.

7.A estas alturas podemos decir que en el Perú no existe Estado de derecho. El sistema de justicia no sirve. Está politizado y mediatizado. La Fiscalía está para los enemigos del gobierno, como ese mamarracho de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ha convalidado un proceso electoral tramposo que entrega el poder en bandeja de oro a los comunistas, que amenazan con nueva Constitución, ahuyentan las inversiones privadas, y la libertad de prensa, con el cuento no más pobres en un país rico. ¿Cómo solucionaran los problemas políticos, económicos y sociales del país?¿Cómo lo harán si las Fuerzas Armadas no lo acompañan en su plan tiránico? ¿Dictando un decreto supremo que acabaría siendo declarado inconstitucional, primero por la Corte Suprema, luego el Tribunal Constitucional y finalmente por los fueros internacionales? Sabiendo que las Fuerzas Armadas no son del gobierno de turno; pertenecen al Estado, y deben subordinación no al poder político sino al poder constitucional?