El estudio Slightly Mad Studios, creador de juegos de conducir Project Cars, está construyendo una poderosa consola de videojuegos.

“The Mad Box “será” la consola más poderosa que jamás se haya construido”. Son palabras del director ejecutivo de Slightly Mad Studios, Ian Bell. El estudio es conocido por sus simuladores de conducir reales, como la serie Project Cars, pero ahora quiere abrazar la construcción de una consola de juegos.

A través de un mensaje en la cuenta oficial de Twitter del estudio, Ian Bell promete imágenes 4K, VR a 60 FPS y un motor completo y gratuito para desarrollar juegos para el sistema. El líder del estudio reveló a Variety que el sistema VR será en realidad de 120 FPS, de los cuales 60 FPS se cargarán a cada ojo.

What is the Mad Box? It's the most powerful console ever built… It's literally 'Mad'… You want 4k, you want VR at 60FPS? You want a full engine for free to develop your games on it? You have it.

