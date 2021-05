Guillermo Bermejo lo dijo clarito “Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Peru -de VeroniKa Mendoza-nosotros lo dijimos con claridad. Nosotros somos socialistas. Y nuestro camino de una Nueva Constitución es el primer paso, y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar”.

El virtual legislador Bermejo, indicó en un audio difundido por Willax TV, “Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le oye decir al virtual congresista.

Asimismo, cuestionó que otras fuerzas de izquierda no pueden imponer asuntos de “género o aborto” y si “en el peor de los casos” pierden la elección, lo harán “con sus banderas”. “No podemos estar en los mismos caminos que el Nuevo Perú y ellos […] No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huev… de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita”, manifestó.

Lo curioso es que Perú Libre, tiene cuatro “terrucos” como congresistas electos que el JNE no los chequeó como a otros. Pero mañana el Ministerio Público-martes 18 de mayo- realizará la sustentación para el pedido de 20 años de prisión contra el virtual congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo por pertenencia y afiliación a los remanentes de Sendero Luminoso del VRAEM, entre 2008 y marzo de 2009.

“Cabe indicar que las investigaciones señalan que las reuniones de Guillermo Bermejo tenía la finalidad de adoctrinamiento ideológico, político y uso de armas de fuego. Además que sostendría vínculos con organizaciones terroristas extranjeras para hacer conocer su denominada lucha armada”

De la misma manera, la Fiscalía señala que Bermejo acudió por decisión “consciente y voluntaria” a campamentos terroristas en el VRAEM para reunirse en la clandestinidad con Víctor Quispe Palomino (camarada José, Martín o Iván), con Jorge Quispe Palomino (camarada Raúl) y con otros miembros del grupo terrorista. Mediante un comunicado, la Fiscalía indicó que la audiencia ante el Poder Judicial se llevará a cabo con seis colaboradores eficaces, uno de ellos en la cárcel.

La confluencia camaleónica comunista SE SUBEN A LA COMBI TOTALITARIA DE PERU LIBRE, apoyan el nuevo plan de los 100 días que estatizará la economía, propiciará la fuga de capitales con las nacionalizaciones de los complejos mineros y energéticos. Se romperán los acuerdos de estabilidad jurídica, nuevos impuestos, prohibición a las importaciones, la segunda reforma agraria, le meterán la mano a la Sunedu, etc. Quieren llegar al poder para quedarse y enriquecerse, crear pobreza. Los pelotudos son tan ignorantes no creen que un país crece sustentando única y exclusivamente en la confianza para invertir. Para ellos es fácil nacionalizar, estatizar, confiscar y controlar precios y joder a todos los peruanos…. No les interesa que la confianza en un libre mercado es lo que hace invertir (y contratar personal como consecuencia natural):

1.Camisea existe porque alguien decidió invertir US$5,000 millones, asumiendo un altísimo riesgo (y en el camino generó como 40,000 puestos de trabajo). En 15 años ha generado US$10,000 millones en regalías y hoy el 40% de la energía eléctrica se sustenta en Gas Natural, motivo por el cual, no se ha disparado la tarifa eléctrica. Según Castillo, el gas es del pueblo y tiene que nacionalizarlo ya que él lo va a manejar mejor….Cómo? ni él mismo lo sabe.

2.Las Bambas (sólo como ejemplo minero) existe porque alguien decidió arriesgarlo todo e invertir US$6,000 millones, asumiendo un altísimo riesgo. Apurímac recibe por concepto de regalías casi S/. 300 millones anuales y próximamente va a empezar a recibir Canon. Con estos precios de cobre, Apurímac va a empezar a recibir ingresos como nunca antes en su historia. Manejar una operación de esa envergadura es ya complicada para las empresas mineras internacionales y que tiene toda la tecnología del mundo a disposición. Según Castillo él la manejaría mejor….Cómo? Ni el mismo lo sabe.

3.Si un inversionista, corriendo innumerables riesgos, con incertidumbre y de pronto “lapicito” Castillo le dice que va a empezar a pagar 70% de impuestos – en lugar de 30%- tira la toalla y se larga, ni siquiera gasta tiempo en negociar. Y si le dicen me van a nacionalizar, alguien tiene que pagarle. Seguramente Castillo va a sacar US$6,000 millones de su presupuesto infinito para indemnizarlo (porque ningún privado nacional tiene la capacidad de comprar este tamaño de empresas). Hacerse el loco no es opción, nos llevan a arbitraje internacional y perdemos en 5 minutos.

4.Castillo es un alfil de Cerrón, un ignorante o un mentiroso. Destinar 20% del PBI a Salud y Educación, cuando el presupuesto nacional es el 21.7% del PBI? Para eso, necesitaríamos endeudarnos descomunalmente y aun así no se podría hacer ningún proyecto de infraestructura. Ya la plata no alcanzaría para nada más; Nada de carreteras, nada de mejoramiento de transporte público, nada para seguridad, nada para subir sueldos a los mismos profesores, nada para la policía, nada para militares. De repente los caviares y trepadores camaleónicos tengan la fórmula mágica para explicar esas matemáticas.

Nos hemos preguntado, cuál será la reacción en cadena si sale este “lapicito” Castillo y hace todo lo que dice en campaña? Ojo, este señor no es Humala, no tiene a un Salomón Lerner que le dice: No seas idiota, eso no se puede hacer. Pedro Castillo, tiene a Vladimir Cerrón, corrupto al cubo, declarado marxista, Leninista, maoístas, chavista y probablemente pensamiento “Gonzalo”.

Que nos espera después del 6 de junio si los comunistas toman el poder:

a)El 7 de junio las clasificadoras de riesgo harían “downgrade” a Perú. No es que nos van a bajar un poquito la clasificación de riesgo, nos vamos al nivel de Venezuela. La clasificación de riesgo internacional lo es todo. Hay que entender eso. Lo que vale no es cómo nos estamos mirando entre nosotros sino cómo nos miran de afuera. Los dólares que necesitamos como inversión están afuera.

b)Financiarnos a nivel internacional, como país, nos costaría probablemente 20 veces más caro, si es que logramos colocar bonos. Prácticamente bloquearíamos nuestra capacidad de endeudarnos internacionalmente. Aparte que Pedro Castillo, amenaza que no va a pagar la deuda externa, ya mejor ni me pongo a pensar que nos pasaría si no honramos nuestras deudas.

c)Si el financiamiento para el país es caro, “lo que viene es una cascada”. El costo de crédito en bancos subiría a niveles inimaginables. Los créditos hipotecarios serían prácticamente inviables, ni que decir de tarjetas de crédito. Las microfinancieras, Edpymes, cajas rurales irían desapareciendo progresivamente y a paso acelerado. Y con “concha” Castillo, dice que los bancos van a tener límites para no cobrar tasas abusivas…o sea los dueños de los bancos de buena gente van a subsidiar el costo del financiamiento. La realidad es que el banco grande también cerrarán.

d)Si no hay crédito, el consumo se iría al piso. Todos se centrarían en la canasta básica. Adiós cines, teatros, conciertos, restaurantes, casinos, etc, etc. Aparte dice que va a prohibir las importaciones de determinados bienes (lo dijo clarito), ósea todos estaríamos obligados a comprar productos nacionales y a precios astronómicos. La inflación será como la veneca.

e)Se iniciará la migración, tal como ocurrió en Venezuela y Bolivia. Los primeros en salir, son esa “clase acomodada” que dice Dina Boluarte. Así pasó en Venezuela. Los que tienen más recursos, los más capacitados, los más inteligentes, los MBA, los PHD, los mejores técnicos, los mejores profesores, etc, etc…todos ellos migran primero porque les será menos complicado recolocarse en otro país. Los de menos recursos, irán al final de la cola e intentarán escapar en 5 años.

f) Los comerciante que importan desde china pagando en dólares? Bueno, ya vieron que pasó con el tipo de cambio en la primera encuesta; es como la punta del iceberg. Los pequeños comerciantes? Peluqueros, Restaurantes, Bazares, Ferreterías, proveedores de verduras, pollos, carne? Castillo les va a comprar a todos???

Los que dicen que los capitalistas se asustaron igual con Humala, están equivocados. La situación es diametralmente opuesta. Yo tenía miedo con Humala porque no íbamos a crecer. Ahora tengo miedo porque nuestro país se va a ir al carajo, que es muy distinto.

La verdad, no es votar por Keiko Fujimori, es votar en contra del comunismo, para defender nuestra libertad y democracia!!! El comunismo no genera puestos de trabajo, reparte la riqueza existente hasta que se agota, y luego viene la miseria. Si no me pregúntale a un venezolano por qué huyen de su país!

La inversión privada es la que genera trabajo y bienestar en una sociedad libre. Los comunistas de Perú Libre son improvisados, no tiene plan de gobierno propio ni equipo técnico. No está preparado para ser presidente de nada. Recién han recurridos a pactar con rinocerontes y oportunistas que se suben a la combi comunista y empoderarse.

No olvidemos la estrategia insurreccional: infiltrarse y apoderarse de las escuelas y universidades, es la idea fundamental de sendero luminoso para crear soldados de la revolución: nadie vigila lo que los profesores en las zonas rurales les enseñan a los niños, ni la infiltración de los caviares en la PUCP, Universidad de Lima, Universidad del Pacifico, San Marcos, La Cantuta, etc…