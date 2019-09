El 26 de setiembre de 2018 en mi columna de opinión pysnnoticias.com “La concentración de medios, la Ley Mulder y los periodistas”, me preguntaba, porque la ANP, CPP y algunos periodistas no se pronuncian sobre la polémica propuesta del congresista Mauricio Mulder? Sin embargo, se distraen hablando de Keiko, Alan, Reggiardo, Belmont, Urresti o el Fiscal Chavarry, etc. e incluso otros zapatean tanto o mejor que Bernardo Roca Rey, quien afirma que antes “Éramos un modelo en la región sobre prensa “, yo digo ¿Modelo de prensa antes de Velasco o con Fujimori?

Se han preguntado ¿Por qué el Canal 7, Radio Nacional y La Crónica, no pueden desarrollar el mismo trabajo que RPP, Exitosa o Capital -teniendo mejor cobertura a nivel nacional-, o cobrar las mismas tarifas de publicidad? ¿Que El Peruano-con el monopolio de los avisos obligatorios- solo tenga 5000 ejemplares diarios y 359 trabajadores? ¿Que Segraf-empresa del Estado sin fines de lucro- NO se encargue de imprimir los libros del Minedu en vez de Grupo El Comercio, que se levanta 289 millones por este concepto? Eso se llama, Incapacidad de gestión.

La verdad, es que los diferentes “directorios” que han pasado por estas empresas de comunicación del Estado, han sido incapaces y mediocres, otros llegaron con buenas intenciones, pero la burocracia se los come, siguen en lo mismo por temor a las investigaciones engorrosas de auditorías o enfrentarse a las mafias enquistadas dentro de estas empresas del Estado, que hacen lo que les da la gana?

También hay de esos que nunca en su “puta vida”, han trabajado en un medio de comunicación pero llegan por causas políticas… y están mas perdidos que Marco buscando a su madre en el desierto. Oiga, ya estamos “ad portas del Día del Periodista” y me sigo preguntando, cual es el temor de emitir una opinión al respecto? ¿Puede ser el temor a perder las mermeladas en algunos medios? ¿Más aún si dicen que la ley NO afecta la libertad de información?

¿Por qué los medios públicos NO tienen el mismo alcance que los medios privados para llevar a cabo las campañas del Estado? ¿Las redes sociales de los organismos públicos pueden suplir el rol de los medios privados?

¿Por qué el Estado, tiene que fortalecer con sus recursos -a través de la publicidad- a algunos medios privados de la Lima y perjudicar a otros de provincias? ¿Es verdad que prohibir la publicidad del Estado en medios privados quita a los ciudadanos información relevante? ¿Que la Ley Mulder mete las manos a las Tarifas Publicitarias? Y para el colmo ¿Cómo les informan a las jóvenes violadas que pueden participar en los programas de “lucha contra la violencia”, cuando estos mismos medios promueven la violencia y contenidos basuras?

El concepto sobre concentración y Grupo La República: pregunto, ¿El Grupo La República es un mal perdedor? ¿Se les fue de la mano la compra del Grupo Epensa? No hay que ser hipócrita y decirlo ¡Por supuesto que sí, a Chicho Mohme, se le fue de las manos el Grupo Epensa!… fue por lana y salió trasquilado. OJO: “Los oligopolios y monopolios en los medios de comunicación es antidemocrática”. Es decir, no son malos o inconvenientes, o un problema para la competencia económica. Van en contra de la democracia.

Se entiende que el poder de los medios de comunicación, bien usado puede resultar beneficioso para cualquier gobernante.

Solo un estadista puede tener esa gran capacidad de sacar provecho del poder del periodismo y ayudar a la Patria en su proceso de desarrollo, el periodismo cumple un rol gravitante para combatir las dictaduras. Lo que sucede es que algunos propietarios usan estos medios para maquillar al gobierno y ganarse alguito!

Como podrá verse, el poder del periodismo es tan devastador que no solamente los gobiernos buscan controlar. Los políticos corruptos tienen en el periodismo al peor enemigo que incomoda su desenvolvimiento y como los corruptos no pueden visualizarse no tienen otro mecanismo que combatirlo con el amedrentamiento y en último caso si con eso no puede controlarlo atacan hasta el crimen como la única forma de acallar la voz del periodista.

Es bueno resaltar que el interés del periodista es la vida misma de los habitantes y la salud moral de la nación, mientras que el de la mafia radica en el éxito de sus “negocios” todos ellos al margen de la ley. Mientras el periodista no tiene otra arma que su pluma que da vida, la mafia tiene armas que matan vidas. Debemos estar alertas… ya estamos notificados. Como periodista sabemos muy bien que la libertad de expresión, como la información son derechos fundamentales, de ahí que todos los gobernantes, incluyendo a los que se dicen democráticos, busquen controlarla para evitar un dolor de cabeza que le puede resultar perjudicial y determinante en su proyecto.

Todo gobernante tiene en su programa de gobierno el control de la prensa. La estrategia es diversa, pero el fin es el mismo, amansar a un permanente enemigo, muy peligroso por su falta de discreción, “mal” que padece de nacimiento, el periodismo.

El poder que tiene el periodismo es inmenso y no tiene ninguna limitación, tampoco está regulada la función ni existe un control reciproco como ocurre con los otros poderes establecidos en la estatura del Estado, su incidencia en la población es inmensa.

Se autorregula, porque aunque no esté escrito en leyes ni en la Constitución un sistema de reciproco control, debe construir la confianza de un amplio y variado público que es toda la población del país.

Entonces, en la medida que dilapide ese vital capital, irá perdiendo el poder natural que deviene de su ejercicio y terminará siendo inservible a la sociedad que busca en el periodismo amparo y reparo por los muchos males que produce el ejercicio inmoral y corrupto del poder político y económico.