Vladimir Cerrón: ¡Acabaremos con los monopolios! Pedro Castillo: ¡Sí, acabaremos con los monopolios, queremos un Estado Empresario. Población: ¡siiiiii, ellos acabarán con los monopolios! Pedro Castillo: Esperen ¡No habrá debate! Después responderé ¿Qué es un monopolio? ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es neoliberalismo económico? ¿Estado revisor de contratos?

Tres encuestadoras confirman que Keiko Fujimori esta subiendo sostenidamente en las preferencias, los nervios se le ponen de punta a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, seis médicos lo atendieron de emergencia al “profe” Castillo, en la clínica La Luz, de propiedad de su paisano Fermin Silva, columnista de Radio Exitosa, por una supuesta descompensación respiratoria. Sin pérdida de tiempo, la organización política suspendió todas las actividades proselitistas del líder izquierdista hasta nuevo aviso. Hoy sus asesores señalan que están “a la espera de qué dicen los médicos” sobre el estado de Castillo. Que si el debate no se realiza el sábado, “se fijará una fecha más adelante”, pero que “el debate se va a dar de todas maneras”.

Una de las cosas que más preocupa a los organizadores es la seguridad y garantía del caso, con el fin de evitar los accidentes que se puedan dar, por lo pronto, el Mininter dispuso el despliegue de 200 policías a Chota para garantizar seguridad durante el debate. El ministro José Elice sostuvo que ya ha realizado las coordinaciones con el alto mando de la Policía Nacional para que los organizadores del evento respeten las reglas establecidas por la pandemia. Agregó que la Policía trabaja para que el debate sea “ejemplar”. Y la población pueda escuchar las propuestas de los candidatos. Habrán otros imprevistos que puedan impedir el debate? Apagones? Seguro que sí. CON ESTA ACTITUD DE CORRERSE DEMUESTRA QUE NO ESTA CAPACITADO PARA GOBERNAR EL PERÚ.

Perú Libre, recurre t5retas y argucias, para evitar el debate, pone condiciones que le venga en gana, hasta rechaza la intervención del JNE. Ya en un comunicado adelanta que Pedro Castillo usará un audífono por problema en el oído. Problemas auditivos a ultima hora? Creerán con todos somos estúpidos que no nos damos cuenta que el “audífono” es para a la hora del debate le soplen las respuestas. Se la saben todas. Este debate le abrirá la oportunidad a Keiko de multiplicar su preferencia con su propuesta “trabajo en libertad y respeto a la Constitución y democracia”, un cambio responsable frente a la propuesta populista de la izquierda radical, que Perú Libre, quiere imponer:

1) Restringir la propiedad privada mediante el impuesto progresivo a las herencias, y finalmente abolir el derecho de herencia.

2) Expropiación gradual a los propietarios agrarios, industriales y comerciales para institucionalizar el monopolio de la empresa estatal.

3) Confiscación de bienes de quienes se oponen a la mayoría del pueblo, representado por los jerarcas partidarios.

4) Organizar el trabajo y la ocupación de los proletarios en fincas, fábricas y talleres nacionales, eliminándose la competencia entre obreros y fabricantes (ya no serán emprendedores), aunque estos tendrán que pagar salarios tan altos como los del Estado.

5) Imponer la igualdad obligatoria de trabajo para todos los miembros de la sociedad, hasta la supresión completa de la propiedad privada.

6) Centralización de los créditos y cierre de la banca privada, trasladando sus servicios a la banca estatal.

7) Multiplicar el número de fábricas, talleres, servicio y cultivo de tierras, según el plan quinquenal del Estado, atendiendo las funciones obligatorias que debe cumplir cada ciudadano.

8) Educación de todos los niños en establecimientos estatales, desde el día en que prescindan del cuidado de la madre. Conjugar la educación con el trabajo fabril.

9) Usar los terrenos privados y públicos sin construir para que sirvan de vivienda a las comunas de ciudadanos que trabajen en la industria y la agricultura, y destrucción de todas las viviendas y barrios construidos para satisfacer a la burguesía.

Es evidente, que los auténticos marxistas, no son comunistas; para Marx, los trabajadores deberían gobernar. A los comunistas no les interesan las suertes de los obreros o jornaleros; los dejaron morirse de hambre en las revoluciones de Rusia y China. A los comunistas, sólo les interesa llegar al poder político, militar y burocrático, para que su partido político reine, gobierne como monarca rojo; para que el jefe de la pandilla gobierne hasta vejete, como los Castro, Stalin, Mao, Chávez, Maduro, Evo Morales y sus lacayos.

Esto lo sabe el “rayadito” Pedro Castillo, mariateguista, marxista, maoísta, polpotiano, chavista, etc., que no tenga las ideas claras ni pueda sustentarlas en las entrevistas y las interrumpa cuando quiere. Puedo suponer, sospechar, adivinar, temer, que está más lúcido que nunca, sabe perfectamente los que piensa, lo que hace y lo que dice, aunque no necesariamente exista coincidencia con la realidad ni con lo que promete. Y Diego Acuña en una entrevista emblemática, desnuda totalmente las limitaciones de Castillo y su populismo. Seguro que sus camaradas y adláteres que lo apoyan no podrán decir que hicieron esto para atacarlo, porque la entrevista se hizo mucho antes de la fecha que ganó la 1ra vuelta de las elecciones.

Me quito el sombrero por este periodista. Diego Acuña, fue elegante hasta para corregir todas las incongruencias de Pedro Castillo, que repite lo que le dictan:

“Actualmente vivimos en un sistema capitalista aparentemente renovado, en un neoliberalismo económico, llamado Economía social de mercado, impuesto desde el año 1993 y desde entonces ha ido en contra de los intereses de las grandes mayorías del país. Para cambiar esta triste realidad, es necesario plantear ajustes en el campo económico, la mayoría de manera drástica”

ES CIERTO QUE LA CLASE POLITICA Y AUTORIDADES LE HAN ROBADO AL PAIS, QUEREMOS UN CAMBIO RESPONSABLE POR ESO NO LE DEBEMOS HACER JUEGO AL COMUNISMO QUE SOLO CREA POBREZA

Un comunista tiene consignas, no propuestas; clisés, no planteamientos; traiciones, no lealtades; balbuceos, no convicciones; complejos, no personalidad; odios, no afectos; soberbia, no razones; envidia, no esfuerzo. Un comunista hace marchas, no caminos; trampas, no puentes; yuntas, no huellas; cadenas, no lazo.

Les ruego ver estos dos videos y después reflexionen.

https://www.youtube.com/watch?v=lVIa9adFv3Y

https://www.youtube.com/watch?v=U1gYsB2VUFg