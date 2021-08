“La Chilindrina roja” a la alcaldía de Lima con fuerza

Kylie Jenner y Travis Scott no ocultan el NUEVO EMBARAZO!!

Si no hay nuevos candidatos, NO HEMOS APRENDIDO NADA!!!

En atención a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se llevarán a cabo el 07 de octubre del 2022, eligiendo para el período 2023-2026. Desde el 2018, los alcaldes y gobernadores no pueden presentarse para ser reelegidos en períodos consecutivos. Cabe señalar que el Padrón Electoral se cierra un año antes de toda elección realizada en el país, de acuerdo con lo estipulado por la Ley N° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias.

“Ex congresista Indira Huilca, te esperamos en la Alcaldía de Lima, mujer valiente y con valores”, “Indira Huilca o Marisa Glave para alcalde de Lima sería lo mejor”, “Indira Huilca a la alcaldía de Lima, mi voto asegurado”!!! “Matrimonio igualitario”. “Lo único que sé es que Daniel Olivares e Indira Huilca destruirían a RLA en un debate. No quedaría ni su sombra. Si esa es la carta de derecha, mejor vayan dándoles coaching”, estos son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Mientras tanto, ¡¡¡ borrón y cuenta nueva!!! se inició la campaña estratégica por internet, decenas de usuarios colocan en twitter que, si la excongresista postulara como “alcaldesa de Lima”, sí votarían por ella??? Cosa de locos, tenemos a los comunistras haciendo barbaridades y media, ahora nos quieren enyucar con Indira, que no le ha ganado a nadie? Lo curiosos, es que algunos tarados escriben:

