Si eres más, seguramente ya has recibido una avalancha de consejos de familiares, amigos e incluso extraños, tanto durante la gestación como después del nacimiento del bebé. Porque se trata de una de ellas de la que vamos a hablar hoy aquí, que beber cerveza negra aumenta la producción de leche.

La intención que te dijo esto puede ser buena, pero la realidad no es exactamente eso. Según los expertos consultados, este es uno más de los muchos mitos populares transmitidos por la gente a lo largo de los años. El hecho es que ninguna bebida (o alimento) tiene el poder de hacer que el organismo aumente la cantidad de líquido.

Aparte de eso, es importante resaltar que ingerir bebidas alcohólicas en la fase de lactancia puede ser peligroso para los pequeños que amamantan, ya que todo lo que la mujer consume, sea bueno o malo, les llega a través de la leche.

Cómo aumentar la producción de leche

A pesar de que no hay alimentos específicos que estimulen la leche materna, seguir algunas recomendaciones ayuda en el proceso. Por ejemplo, en el período de lactancia, es fundamental mantenerse lo más saludable posible, cuidando lo que come y bebe.

Lo ideal es seguir una dieta equilibrada, libre de productos industrializados, y con alta ingesta de líquidos, especialmente agua —que corresponde a casi el 90% de la composición de la leche—, y alimentar a intervalos más pequeños.

Sin embargo, para que el líquido sea realmente abundante, la succión adecuada y regular es el punto clave. Esto se debe a que, cuando el bebé chupa el pezón, este acto estimula, en el cerebro, la secreción de las hormonas prolactina (responsable de la producción de leche) y oxitocina (responsable de la expulsión de la leche, es decir, de hacerla salir).

Por lo tanto, cuanto más chupado, más leche será “elaborada”, hasta que el suministro se ajuste a la necesidad. Lo correcto, según los profesionales entrevistados, es ofrecer las mamas en demanda libre, para que el niño pueda amamantar cuando quiera, y no con tiempo y duración predeterminados.

Si esto no es posible, entonces la indicación para mantener el “sistema funcionando” es hacer el ordeño manual o con la ayuda de bombas eléctricas un par de veces al día. De esta manera, el organismo entenderá que la producción de leche debe mantenerse.

Este mismo procedimiento se debe realizar si los senos permanecen llenos después de la alimentación, y la leche tomada se puede almacenar (durante 12 horas en el refrigerador o 15 días en el congelador) para su consumo posterior o donada a un banco de leche humana. Lo que también hace toda la diferencia en la producción de alimentos maternos es el estado emocional del bebé, por lo que, especialmente en el momento de la lactancia materna, es esencial estar tranquilo y en un ambiente tranquilo y acogedor.

Algunos consejos más para mantener una buena cantidad de leche son: no fume, no use drogas, descanse todo lo que pueda, no tome medicamentos sin la autorización del pediatra y busque una red de apoyo.

Otra sugerencia importante es evitar que los bebés usen chupetes, incluso más durante todo el día. Lo que sucede es que cuando permanecen mucho tiempo con acceso en la boca, en el momento en que van al pecho a chupar, probablemente ya estén con los músculos cansados y las posibilidades de hacer un agarre incorrecto y chupar con menos fuerza son altas, perjudicando la succión.

Proceso fisiológico

debe quedar claro que la producción de leche es un proceso fisiológico y es normal que haya oscilación de las hormonas responsables de su producción y eyección durante todo el día. Además, dado que cada organismo es único, la cantidad de leche producida varía mucho de una mujer a otra.

Por lo tanto, antes de que se desespere y piense que tiene poca comida para ofrecer a su hijo, y deje las fórmulas complementarias, el consejo es observarlo y hablar con el pediatra.

Si el pequeño está en salud normal y se desarrolla dentro de lo esperado, seguro o para que esté chupando es suficiente.