La Casta Política Destruye el Perú

Según el actual ministro de educación –abril 2022-, al ritmo del presupuesto actual para infraestructura educativa el Perú podría llegar al punto de equilibrio en infraestructura será en 25 años, entonces que se proponga más colegios es un absurdo. El problema de la instrucción pública, no es la carencia de infraestructura, es la falta de propuestas de gestión relacionadas a la capitalización del conocimiento y no a la memorización de datos entre otros puntos.

Para el centro, no importa si el dinero viene de los contratos de explotación, de mayor endeudamiento, lo importante es no solo construir más escuelas; sino analizar, estudiar la realidad, conocer nuevos procedimientos; es decir gastar miles de millones en intangibles, que sirven para poco o nada.

Para la izquierda , para ellos no debe existir ricos, porque esa es desigualdad y la pobreza es por la falta de distribución; por tanto, debe quitársele todo a los ricos y debe ser el partido, quien debe estar a cargo de la repartición, es decir para ellos la clase dominando no deben ser los ricos, sino los jerarcas del partido.

Para el centro , son ambiguos y se proponen promover el emprendimiento, al final engordan organizaciones no gubernamentales, a empresas educativas e inflan el Estado; si en realidad todos los proyectos de emprendimiento dieran resultado entonces estaríamos viviendo nuestra propia revolución industrial; pero todo es para generar gasto al Estado.

Para la derecha , la riqueza debe ser para quien se esfuerza; sin embargo, ellos han privilegiado a grupos económicos; entonces, gran parte de las fortunas provienen de la relación con el Estado, y no del esfuerzo real. Si la derecha peruana se habría preocupado en crear condiciones de competitividad, en lugar de dar privilegios; entonces, Perú sería una potencia mundial, cabe indicar que esta ideología a estado más tiempo en el poder.

El político, en una gran mayoría, se auto-percibe inteligente; sin embargo, -y por los informes de Contraloría- lo que ellos denominan inteligencia es enriquecerse mediante actos de corrupción y no purgar condena; por este motivo se apasionan –estado de locura- por tener poder político, porque esto les permite disponer de la riqueza natural del Perú, del presupuesto público, del control de ingreso y salida del país, es así como se deforesta todos los años un territorio equivalente a Hong Kong, y el ministerio correspondiente sólo cumple con informar .

