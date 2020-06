El entrenador de los reds envió un mensaje a la masa adepta tras la conquista del título.

Liverpool se proclamó campeón inglés 30 años después. Un logro muy celebrado por todos los aficionados, que ahora ha merecido una dedicatoria especial por parte de Jurgen Klopp, entrenador de los reds.

“Este es un momento increíble para los aficionados de un club increíble en una ciudad increíble. Para algunos de ustedes, es el final de una larga espera para que Liverpool sea campeón, pero ya estén esperando 30 años o 30 minutos, espero que estén disfrutando este momento tanto como merecen”, comienza por leerse en la carta publicada en Liverpool Echo.

“Tengo el gran privilegio de ser entrenador del Liverpool. Es un privilegio que llevo conmigo todos los días, porque sé que estoy trabajando para usted. Sabía que Liverpool era un lugar especial antes de venir aquí hace casi cinco años, pero sólo cuando conoces a la gente sientes el latido del corazón de la ciudad y luego te das cuenta de lo especial que es. ( … ) Me encanta su pasión, sus canciones, su negativa a aceptar la derrota, su compromiso, su comprensión del juego y su fe en lo que estamos haciendo”, añade Klopp.

A pesar de que el tiempo es de alegría, el técnico alemán ha querido dejar un pequeño reparo a los aficionados.

“Lo que no me gustó – y tengo que decirlo – fueron las escenas que tuvieron lugar el viernes. Soy un ser humano y su pasión es también mi pasión, pero en este momento lo más importante es que no tenemos este tipo de reuniones públicas. Se lo debemos a los más vulnerables de nuestra comunidad, a los profesionales sanitarios que han dado tanto y a quienes aplaudimos, y a la policía y a las autoridades locales que nos ayudan como club a no hacerlo. Por favor, celebrar de forma segura y en contextos privados, sin correr el riesgo de propagar más esta terrible enfermedad en nuestra comunidad. Si las cosas fueran diferentes, me encantaría nada más que celebrar juntos, tener un desfile que sería incluso mayor que lo que hicimos después de ganar la Liga de Campeones el año pasado, para que todos pudiéramos compartir este momento especial, pero eso simplemente no es posible. Todos hemos hecho mucho para luchar contra COVID-19 y este esfuerzo no puede desperdiciarse. Nos debemos a nosotros mismos y a los demás hacer lo correcto y, en este momento, eso significa estar juntos y estar allí el uno para el otro, estando separados. Cuando llegue el momento, celebraremos”, subrayó Klopp, antes de finalizar.

“Por ahora, me gustaría dar las gracias a los partidarios de Liverpool y a la gente de esta ciudad que nos ayudaron a ser campeones. Este es nuestro momento. Es un momento especial en todas nuestras vidas y ustedes lo hicieron posible. Cada uno de ustedes es un campeón por derecho propio y no podemos esperar hasta tener la oportunidad de celebrar lo que han logrado”, concluyó.