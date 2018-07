Edinson Cavani, el uruguayo marcó dos goles a España, escribió una carta al Cavani, de nueve años. Cuenta cuando es que decidió dejar crecer el pelo y lo que tiene la nostalgia con 31 años.

Edinson Cavani anotó contra España, el sexto y séptimo gol de Uruguay en este Mundial de Rusia, los primeros de bola carrera y el segundo y el tercero de su cuenta personal. Para tristeza de los portugueses, el jugador del PSG ha sido eficaz, rápido y con dos goles dejó a España fuera de la Copa del Mundo. Cavani, con 31 años, es una de las grandes referencias de este Uruguay. Pero no siempre ha vivido esta “vida de ensueño”, como el mismo le llama. Este Cavani, de 31 años, escribió una carta al Edinson de sólo nueve para contar cómo es su vida, 22 años después.

Publicada en The Players’ Tribune, la carta comienza por revelar que Cavani tenía un apodo cuando era niño. “Querido Edinson de nueve años, cuando eras bebé no tenías mucho pelo. Y se te fue creciendo poco a poco. Una tristeza, pero nada podrías hacer. Así, gracias a la creatividad de la familia, siempre fuiste el ‘Pelado’. Bien, me alegro mucho contarte que en tus 20 años siguientes, el fútbol va a cambiar tu vida en varios sentidos”, cuenta el delantero uruguayo, que actualmente utiliza el pelo bastante largo. Y explica que esta decisión fue tomada como otras tantas de hermanos más nuevos: porque el hermano mayor decidió dejarse crecer el pelo, inspirado por el jugador argentino Gabriel Batistuta.

“Hay un jugador que se llama Gabriel Batistuta. Aún no lo conoces porque el único programa que tienes paciencia para sentarte y ver en la televisión se llama ‘Tom & Jerry’. Tu hermano mayor, Nando, será el primero en dejarse inspirar por la selección argentina. Comenzarás a rechazar ir a la peluquería. Y llegará el momento en que tú se lo dirás a mamá: “No me cortes el pelo'”, recuerda Cavani. Además del nickname y del pelo, el delantero uruguayo hace varias confesiones sobre la infancia con muchas dificultades y como el fútbol le ayudó a superar las carencias.

“Que hay para hacer en casa? No hay PlayStation ni televisión grande. Ni siquiera puedes tomar una ducha caliente. Sin radiador, solo te secas con cuatro mantas. Y de tu primera casa, ¿recuerdas? Ni cuarto de baño tenía. Pero cuando me acuerdo de esa imagen, no me siento nada mal, no te preocupes. Sigue a tu vida al sol, Pelado!”, aconseja a Cavani al Cavani, de nueve años.

A pesar de haber conquistado todos los sueños que probablemente tenía nueve años, el jugador del PSG se asegura de que tiene muchas veces echa de menos una cosa que ahora, con 31 años, ya no tiene: la libertad. “Lo que tú tienes ahora, con nueve años, es algo que tengo mucha nostalgia con 31. No tienes una ducha caliente. No tienes un dólar en el bolsillo. Ni, tú aún no tienes un pelo genial. Pero tienes otra cosa. Algo que no tiene precio. Tienes tu libertad. Mientras que eres niño, vives la vida con una intensidad y una pasión que es imposible mientras adulto”, se desahoga Cavani.