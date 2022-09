La Cancillería peruana se Saharauizo?

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Nuestro país no se salva de la tremenda crisis de fertilizantes: hay un déficit de 180 mil toneladas de urea en lo que va del año que pone en riesgo la campaña agrícola 2022 – 2023 que se inició en agosto. AFECTA A 500 MIL AGRICULTORES!!!

Cesar Landa apenas regresó a cancillería, puso en agenda retomar relaciones diplomáticas con la República de Saharaui, reuniéndose ayer con el canciller Salek. La RS es una entidad radical cuyos líderes han amenazado con acciones terroristas en Marruecos, España y Francia. ¿Cómo nos afecta?

1. A través de un comunicado de la Cancillería del Perú, el Gobierno dio a conocer, el jueves 18 de agosto, que rompió las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) al señalar que no existe un vínculo bilateral con dicha nación y, por ende, optaron por retirarle el reconocimiento.

El anuncio fue publicado tras una conversación telefónica entre el canciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.



2. Si nuevamente reconocemos «una República inexistente y radical», no solo nos burlamos de Marruecos, quien siempre fue aliado, sino que con eso se pueden mellar los acuerdos para las toneladas de fertilizantes que íbamos a recibir. Ahora qué le dirá los agricultores, el presidente Castillo. El año pasado casi se rompen todos los vínculos con Marruecos al reconocer a Saharaui. Esto es grave, los agricultores necesitan esos fertilizantes.

3. En realidad los diplomáticos de la República de Saharaui, o como se llamen , deben estar pensando que los peruanos estamos más locos que una cabra: un día Pedro Castillo y el canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, rompen relaciones, otro día las retoman. El 8 de setiembre Castillo reafirma la defensa de R. Saharaui, semanas después de romper relación. «A un año de establecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, nos reafirmamos en persistir la defensa de su autodeterminación soberana». Renuncio en forma irrevocable Rodríguez Mackay.

4. El plan es dejarnos sin fertilizantes y provocar un caos que justifique cualquier acto que provoque el caos. Ese es el fin, empezar a tomar y por la fuerza lo que quede del país una vez instalado el caos. El canciller Landa no es más que un peón de Verónika Mendoza y caviares, que no pierden la oportunidad como garrapatas de pegarse al poder.

5. En Cusco, Pedro Castillo quiso minimizar la corrupción e incapacidad de su gobierno en adquirir fertilizantes para la agricultura, indicando que «los incas no se preocupaban por la úrea». Si fuese coherente con lo que dice, entonces debiera dar el ejemplo y regresar a pie desde la Ciudad Imperial y no por vía aérea, pues -parafraseándolo- «los incas no conocían los aviones».

6. El agro es el sector más golpeado en Perú: Escasez de fertilizantes, producción de alimentos en riesgo y un bono que solo favorecerá a un pequeño grupo de agricultores. Los especialista comentan sobre cómo la escasez de fertilizantes y la poca intervención del Gobierno para apoyar a los agricultores puede generar una crisis alimentaria que se podría extender hasta el 2023.

7. En esta crisis de fertilizantes tiene mucho que ver el Gobierno por no se tomar las medidas necesarias, ni prevenir estos problemas que se venían venir desde meses atrás. Mucho tiene que ver el Midagri y todo el equipo de trabajo que conforma este sector. Hasta la fecha no han tenido capacidad de respuesta y esto preocupa mucho, deja mucho que desear. En este caso, lo que se debe hacer es buscar a un equipo que esté a la altura, que busque soluciones porque estamos ante una emergencia.

8. El premier Aníbal, cree que todo se arregla entregando un bono. El Midagri de manera extraordinaria otorgará un apoyo monetario individual (Fertibono 2022) a los productores agrarios que administran hasta diez hectáreas haciendo uso de fertilizantes químicos (nitrógeno, fósforo y potasio -NPK), a través del Fondo Agroperú.

Cuando, hay agricultores que no solo manejan hasta 10 hectáreas y hay muchas que tienen más y necesitan del apoyo del Gobierno. Hay más de 2 millones de agricultores y este bono solo alcanzaría a una población muy pequeña. Se debería de promover algún crédito agrícola justamente en este tiempo, en que ya comenzó la campaña de cosechas.

9. En medio de la crisis Jenny Patricia Ocampo Escalante juramentó en Palacio de Gobierno como sexta titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) remplazando a Andrés Alencastre Calderón, quien renunció al cargo en medio de la crisis de fertilizantes y luego de conocerse que no se logró concretar la compra internacional de 65 mil toneladas de urea para la campaña agrícola 2022-2023.

Y AHORA QUIEN NOS SALVARÁ? EL CHAPULÍN CHOTANO?

A ESTE PASO PEDRO CASTILLO Y LANDA PRONTO RECONOCERÁN AL ESTADO ISLÁMICO (ISIS), ES LO MISMO QUE SAHARAUI. ES CUESTIÓN DE TIEMPO.