La bancada de Perú Libre quiere bajarse a Fiscal de la Nación

Presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal Patricia Benavides, a fin de que sea inhabilitada de la función pública por 8 años y se le destituya de su cargo actual. 1. En el documento, que fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se señala que la magistrada infringió los artículos 146 (numerales 2 y 3) y 159 (numeral 2) de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se le imputan los cargos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado. 2. Aseguran que la Fiscal de la Nación removió «de manera abrupta y prepotente» a la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales. A esta funcionaria le habían asignado la investigación de la juez superior Emma Benavides Vargas, quien es hermana de la fiscal de la Nación. 3. ¿La denuncia constitucional es porque la Fiscal Benavides por fin está haciendo su trabajo de manera objetiva? ¿O porque no les gusta que la Fiscal de la Nación investigue la corrupción del gobierno?

PEDRO CASTILLO NO ME VAN A QUEBRAR

