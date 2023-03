LA BANCA O BANCO DEL UNIVERSO ¿FICCION O REALIDAD? ¿EXISTE REALMENTE LA BANCA DEL UNIVERSO (O BANCO DEL UNIVERSO)?

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

El tema en cuestión empezó a ser materia de discusión y análisis Gracias al famoso libro “EL SECRETO” de la escritora norteamericana Rhonda Byrne, en donde específicamente en el capítulo “El Secreto y el Dinero” –en la narración de Jack Canfield de su anécdota personal acerca de cómo utilizando adecuadamente El Secreto llegó a ganar cerca de cien mil dólares- se hace mención al Banco del Universo (pag. 101): “La maravillosa historia de Jack inspiró al equipo de El Secreto a crear un cheque en blanco en nuestra web, www.thesecret.tv. Para que lo descargues gratuitamente. El cheque en blanco es para ti y es del Banco del Universo.”. Sin embargo, el concepto de “Banco del Universo” NO ERA NADA NUEVO, ya en el libro de la metafísica norteamericana Florence Scovel Shinn “El juego de la vida” publicado ¡EN 1925! en el capítulo “Intuición, dirección” se menciona el término “Banca del Universo” para un caso real que sucedió a una mujer que perdió la suma de dos mil dólares y que recurrió a la Banca del Universo, recibiendo dicha cantidad posteriormente de manera inesperada. Esta profesora de metafísica que enseñó en Nueva York nació en New Jersey el 24 de septiembre de 1871 y falleció el 17 de octubre de 1940 teniendo pleno conocimiento de la existencia de esa Banca o Banco del Universo, conocimiento que las personas del equipo de “El Secreto” ya tenían y que al proponer un cheque en blanco del Banco del Universo NO ESTABAN JUGANDO, sino que estaban brindando una forma de poder acceder a dicho Banco a través de esa propuesta de formato de cheque del Banco del Universo puesto en la web mencionada.

¿A que se debe la existencia del Banco del Universo?, éste es un Banco creado para atender las necesidades de provisión de los mundos que se encuentran en tercera dimensión (como el planeta en el que vivimos); como la tercera dimensión es densa, dimensión en la cual el ser humano todavía está aprendiendo que la materia depende del espíritu y no al revés, como también que no debe hacerse esclavo de la materia, el ser humano debe aprender a través de las experiencias necesarias para llegar al entendimiento de que no es un ser humano con una experiencia espiritual, SINO UN SER ESPIRITUAL CON UNA EXPERIENCIA HUMANA, y al aprenderlo, llega a descubrir o a tomar conocimiento por algún medio de las reglas que rigen todo lo referente a la provisión e incluso, puede llegar al conocimiento de la existencia de éste Banco, que funciona por las leyes cósmicas o espirituales –entre ellas “La Ley de la Petición”- como también por el principio de que “No hay vacío en el Universo” y también por otro principio: “No hay pérdida en el entendimiento divino” que fuera enseñado por la metafísica norteamericana Florence Scovel Shinn.

¿A que se refiere la “Ley de la Petición”?: “Si quieres ayuda, tienes que solicitarla” (Para mayor información sobre ésta y las demás leyes espirituales, leer el libro “Las 36 leyes espirituales de la vida” de Diana Cooper).



¿EXISTE REALMENTE? ¿EN DONDE QUEDA?

No es un banco que se encuentre en algún lugar físico, para llegar a hacerle un pedido y recibir posteriormente lo solicitado no es necesario llegar hasta él, pero funciona como todo Banco: Si usted desea recibir provisión de él TIENE QUE PEDIRLO bajo las normas por las que ese Banco se rige, en su caso: Por las leyes cósmicas antes mencionadas (además de por la Ley de Petición). Y como todo banco: Trabaja con el dinero o provisión que existe, y para recibir ese dinero o provisión no deben haber bloqueos que impidan recibirle en este plano físico. TODO FUNCIONA CON MERECIMIENTOS EN EL BANCO DEL UNIVERSO Y EN EL COSMOS, por eso algunas personas se demoran más en recibir lo solicitado al banco del Universo que otras. Incluso, hay quienes al ver el retraso, caen en el temor y en la duda, y bloquean la recepción de lo que solicitaron a este banco.

Transcribo a continuación lo narrado por Florence Scovel Shinn en su libro “El juego de la vida” sobre el caso de la mujer que recurrió al Banco del universo:

Una mujer aprendió que no hay pérdida en el Entendimiento divino y que, consecuentemente, ella no podía perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida recibiría su equivalente.

Unos años antes, esta persona perdió dos mil dólares. Había prestado ese dinero a un pariente, que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta mujer se sentía llena de amargura y de cólera pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esa transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió dos mil dólares a la Banca del Universo. Comenzó por perdonar a su familiar, pues el temor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso.

Ella afirmó: “Niego esa pérdida; no hay pérdida alguna en el Entendimiento Divino. En consecuencia, no puedo perder estos dos mil dólares que me pertenecen por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre”.

Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta; el contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de noventa días.

Bruscamente, el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres. De nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y se dijo a sí misma: “Este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza”.

Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero, debido a un error providencial, la cláusula de los noventa días fue omitida.

Poco después, el propietario tuvo la ocasión de vender su casa, Gracias al Error cometido en los nuevos contratos, los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año.

El gestor ofreció a cada uno de ellos doscientos dólares para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron, y otras tres se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron uno o dos meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión, le propuso a mi amiga: “Usted aceptaría la cuantía de mil quinientos dólares?”. En ese mismo instante, ella se dio cuenta de lo que ocurría: “¡Mira por donde, aquí están mis dos mil dólares”!”. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio: “Actuaremos juntos si nos quieren echar”. Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos.

Ellos declararon: “Si le ha ofrecido a usted mil quinientos dólares, con seguridad nos darán dos mil dólares a cada uno”. Y así fue, en efecto, ella recibió un cheque de dos mil dólares a cambio de su marcha.

Este hecho es una gran demostración de la Ley, la injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración.

Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la Ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran Depósito del Bien.

“Yo te devolveré los años destruidos por las langostas.”

Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal.

Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al ser humano, pues “nadie da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo”.

Según el conocimiento de la Kabbalah: Dios siempre le está dando al ser humano, pero el ser humano muchas veces tiene su cuenco o recipiente bloqueado, por eso no le llega lo que el Padre le envía.

Coincidencia o no, esto concuerda con lo antes transcrito del libro “El juego de la Vida” sobre el banco del universo: “pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso”. Es decir, aquí tenemos a “las langostas”: Las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal, que son precisamente los bloqueos a nuestros recipientes para recibir la Provisión que venga.