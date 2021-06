La Aspirina, la mayoría de nosotros la hemos usado en algún momento de nuestras vidas, pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar en cómo la pequeña píldora blanca también es tan efectiva para reducir el dolor?

A pesar de que la aspirina es una maravilla médica considerablemente reciente, el medicamento en sí se deriva de las hojas de sauce, que se han utilizado como analgésicos durante al menos 6000 años.

Fue sólo después de que los científicos buscaron extraer y purificar el ingrediente activo en el sauce, la salicilina, que la aspirina comenzó a convertirse en lo que conocemos hoy en día.

En nuestro tracto digestivo, la salicilina se descompone en ácido salicílico, que ayuda a reducir el dolor y la inflamación. Los científicos alemanes lograron sintetizar este compuesto a gran escala, pero desafortunadamente afectó en gran medida el tejido del estómago y por lo tanto la aspirina fue creada como una versión menos ácida del ácido salicílico sintético.

La Aspirina frente al dolor

El dolor es necesario porque es un indicador de peligro, pero no es necesario que tengamos dolor constante una vez que el riesgo de una lesión ha pasado. Además, algunos dolores no son el resultado de una lesión y son inevitables, como los calambres menstruales o dolores de cabeza. La aspirina actúa al unirse a moléculas que envían señales de dolor al cerebro y lo alertan hasta el punto de la lesión. Como resultado, el cerebro registra menos dolor y también genera una respuesta inflamatoria más débil.

La Aspirina como actúa en la sangre contra la trombosis

Además, la aspirina tiene la capacidad de” diluir ” la sangre, disminuyendo su capacidad para agregación sanguínea, y este efecto se aprovecha para prevenir trombosis en ciertas situaciones. Este efecto sobre la coagulación dura varios días y debe predecirse cuando se usa.

Los beneficios de una aspirina al día

En los Estados Unidos, los médicos a menudo recetan una dosis diaria baja de aspirina a personas entre las edades de 50 y 70 años para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (accidentes cerebrovasculares), incluso si el paciente nunca ha sufrido ninguna enfermedad asociada. En Europa, los cardiólogos hacen esto solo después de un primer problema cardíaco.

La aspirina fluidifica la sangre y evita que se formen coágulos en las arterias. Sin embargo, la sangre excesivamente delgada puede provocar sangrado.

Aquí vive el dilema: ¿para qué tipo de pacientes el beneficio de reducir el riesgo cardiovascular supera el riesgo de sangrado?

Para las personas que han tenido un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco, las escalas están claramente inclinadas a tomar aspirina, según varios estudios. Estas personas tienen un claro riesgo de un segundo accidente, y la aspirina ayuda a prevenir esto.

Un nuevo estudio, publicado por el Journal of the American Medical Association (Jama), ofrece una visión más amplia para los pacientes que aún no han tenido problemas cardiovasculares.

Pero el texto no resuelve la controversia. Afirma que, por un lado, la aspirina reduce el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en personas sin antecedentes, pero por el otro, aumenta el riesgo de sangrado grave, especialmente en el cerebro, el estómago y los intestinos.

La aspirina no tiene ningún impacto en la mortalidad en ninguna dirección.

“Para las personas sanas, los pequeños beneficios de la aspirina para prevenir el accidente cerebrovascular y el ataque cardíaco tienen una contraparte en un mayor riesgo de sangrado”, explica Jane Armitage, profesora de epidemiología en la Universidad de Oxford.

La conclusión, por lo tanto, es que los médicos deben recomendar la aspirina caso por caso, dependiendo de otros riesgos del paciente, explica el cardiólogo Michael Gaziano en un comentario.

“Si se toma la aspirina junto a un antiácido, el riesgo de hemorragia se reduce hasta un 90%”

Estos riesgos pueden presentarse a edades de 65 años para adelante por lo que tomar la aspirina con un antiácido compensa este riesgo de sangrado estomacal, sostiene los estudios