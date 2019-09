la Aplicación de iOS ‘UVLens’ Aparentemente Hackeado, Envía Muy Inapropiado Notificaciones

Una App Store de iOS app de tiempo llamado “UVLens” esta mañana envió altamente inapropiado pornográfico notificaciones a todos sus usuarios, lo que sugiere que la aplicación ha sido robada o comprometida de alguna manera de alguna manera.

Hay decenas de quejas de los usuarios en Twitter que recibió la notificación, que en ninguna manera relacionados con el clima y fue explícito suficiente para obligar a los usuarios que la ha recibido.





UVLens es una sencilla aplicación diseñada para proporcionar a cada hora UV previsiones para aquellos que están preocupados acerca de su exposición al sol. Se trata de un uso general de la aplicación y es muy posible que haya sido descargado por los niños dada su 4+ clasificación de edad.

UVLens parece haber enviado la notificación a todos sus usuarios teniendo en cuenta el volumen de tweets, y una persona dijo que cuando ella aprovechado la notificación de llamada entrante, trató de abrir una ventana secundaria.

MacRumors fue alertado del problema mediante el editor de Mitchel Broussard, quien ha sido el uso de la aplicación para más de un año. Antes de hoy, la aplicación funcionaba bien y envió ningún contenido inapropiado para los usuarios. Nunca antes habíamos visto que los informes de una aplicación de envío de notificaciones como esta, por lo que es bastante inusual.

Apple no parecen tener un sólido sistema de presentación de informes en el lugar para casos como este, como descubrimos después de que las notificaciones se fueron. UVLens aún no ha comentado sobre la situación.

Hay una “Reportar un Problema” sitio web para informar de problemas con el recientemente adquirido las apps de iOS, pero no funciona con mayores aplicaciones adquiridas que de repente vaya pícaro. No hay ningún botón informe en la App Store para aplicaciones individuales, no hay opción a la hora de 3D toque una aplicación en la pantalla de Inicio, y no tiene claro el camino de apoyo para las alertas de Apple acerca de la problemática de las aplicaciones.

se ha contactado con el UVLens desarrollador, y varias personas han sido el envío de quejas en Twitter, por lo que la aplicación puede ser removido de la App Store o se fija en el futuro cercano.

Por ahora, los clientes que han instalado UVLens es probable que desee para eliminar la aplicación porque no está claro lo que está pasando y si ha habido un incumplimiento de algún tipo.

Actualización: UVLens envió a otra notificación, de pedir disculpas por lo explícito de notificación de inserción. La empresa dice que no era de la UVLens equipo y está siendo investigado.