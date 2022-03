By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo: Fue la celebridad quien advirtió sobre la enmienda.

Kylie Jenner reveló que ella y su compañero, Travis Scott, decidieron cambiar el nombre de su bebé, que nació hace seis semanas.

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

La empresaria, de 24 años, hizo la revelación en las historias de su cuenta de Instagram.

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo: «Me gustaría informar que el nombre de nuestro hijo ya no es Lobo», comienza señalando. «Sentimos que no tenía que ver con él. Quería compartir esto porque sigo viendo a Lobo en todas partes», agregó.

Cabe señalar que este fue el segundo hijo que Kylie y Travis tuvieron en común. La pareja tiene una niña, Stormi, de cuatro años.

Kylie Jenner comparte video exclusivo del embarazo (y el parto) de su hijo

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

Kylie Jenner vive una etapa muy especial de su vida. La celebridad fue madre por segunda vez el pasado mes de febrero, tras el nacimiento del bebé Lobo, fruto de su relación con Travis Scott.

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo: Son precisamente momentos de este embarazo que la empresaria comparte en un video único disponible este lunes 21 de marzo en YouTube.

En el video, las hermanas y abuelas de Kylie dejan un mensaje dedicado al bebé. Al final es posible escuchar los momentos del parto del bebé.

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo -embarazo- Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

¿Kylie Jenner se casó con Travis Scott? El anillo sospechoso

Los Rumores surgieron después de que la modelo y empresaria luciera un anillo en su mano izquierda.

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo: Kylie Jenner y Travis Scott se casaron en secreto? La duda se planteó cuando la celebridad fue vista con un anillo sospechoso en su mano izquierda.

Según Page Six, Kylie publicó este jueves una fotografía en las historias de su página de Instagram donde aparecía sosteniendo una maleta verde de Hermès con dos deslumbrantes anillos de diamantes.

Detalle que no pasó desapercibido y que dio rienda suelta a los rumores. Pero, hasta la fecha, aún no ha habido ninguna confirmación oficial.

Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo

Cabe recordar que la modelo y empresaria, de 24 años, y el rapero, de 30, salen desde 2017. En 2018 dieron la bienvenida a su primera hija en común, la pequeña Stormi, y se separaron un año después. Sin embargo, volvieron a dar una nueva oportunidad al amor y este año fueron padres por segunda vez, del pequeño lobo.

Kylie Jenner sobre el posparto: «ha sido difícil»

Kylie Jenner admitió este martes que el posparto «no ha sido fácil». Palabras que llegan después de haber sido madre por segunda vez no pasado el mes de febrero.

Al ‘conversar’ con los seguidores de su página de Instagram, a través de las stories, confesó: «es muy difícil. Esta experiencia para mí personalmente fue un poco más difícil que con mi hija».

Kylie Jenner fue la primera vez en febrero de 2018 de la pequeña Stormi. El 2 de febrero de 2022 dio luz luz o pequeño lobo. Ambos hijos son fruto de la relación con Travis Scott.

En forma de desahogo, la celebración reforzó que esta segunda experiencia del posparto está siendo «mental, física y espiritualmente» difícil.

«No quería volver a las rutinas sin decir esto porque pensé que […] puede parecer mucho más fácil para otras personas», agregó, refiriéndose a la «presión» que otras madres pueden sentir para volver a las rutinas. «No ha sido fácil para mí. Ha sido difícil. Solo quería decir eso», dijo.

«Ni siquiera pensé que podría hacer esto hoy, pero estaba aquí y me sentía mejor», destacó después al hablar del entrenamiento. «Y está bien, no vamos a estar bien. Una vez que me di cuenta de que estaba poniendo algo de presión en mí misma, recordé que hice un ser humano, un niño hermoso y saludable, y tenemos que dejar de presionarnos para volver. [… Solo Estoy enviando un poco de amor», remató.