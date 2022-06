¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Kris Jenner se casó en secreto: Los rumores alegan que la celebridad dio o no con Corey Gamble. Será verdad?

Khloé Kardashian intentó aclarar los rumores que alegan que su madre, Kris Jenner, se casó en secreto con Corey Gamble.

En un video promocional de’ The Kardashians’, obtenido por E! Noticias, Khloé le dice a su madre que varias fuentes afirmaron que la pareja, que comenzó a salir en 2014, se casó en secreto.

«Escuché a mucha gente decir que se casó en secreto», le dice Khloé a su madre. «No, No me casé en secreto», respondió Kris Jenner.

«Déjame ver las manos», le pidió Khloé a su madre, cuestionando un anillo que tenía Kris Jenner. «Parece que sí», agregó.

«Para. Crees que me iba a casar y no tenía una gran fiesta?», destacó Kris Jenner. «No, Khloé, no me casé en secreto. Lo Juro por Dios, por todos mis hijos», subrayó, acabando con las sospechas de su hija.

Khloé Kardashian muestra curvas durante su entrenamiento en el gimnasio

Khloé Kardashian no deja de lado los entrenamientos y mantiene la actividad física durante las vacaciones.

El día en que se celebró o Memorial Day en Estados Unidos, feriado nacional que se celebra anualmente el último lunes de mayo, la celebración compartió algunas imágenes captadas en el gimnasio.

A punto de cumplir 38 años, el 27 de junio, Khloé Kardashian mostró las curvas.