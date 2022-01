By

Kourtney Kardashian y Travis Barker son una de las parejas más populares del momento, por lo que no faltan rumores sobre su relación. Uno de los más recientes, evidencia la prensa internacional, es que la socialité y el músico estarán a la espera de su primer hijo en común.

Una de las razones que llevó a los fans a pensar esto se debió a que Kardashian compartió fotos antiguas en su cuenta de Instagram, algo que solo les sucede a los miembros del clan en una situación de embarazo, para evitar mostrar su barriga.

Después, Kourtney mostró en las historias varias imágenes de una maleta que tiene forma de aguacate. Para la mayoría de las personas esto no puede significar nada, pero según Marie Claire, esto puede ser un signo de gestación, ya que un bebé a las 16 semanas es aproximadamente del tamaño de un aguacate.

Esta no fue la primera vez que surgieron rumores de este tipo, por lo que, de no ser cierto, no pasará mucho tiempo antes de que Kourtney los desmiente.

Pero… y si es verdad?

Kourtney Kardashian recuerda vacaciones familiares hace unos 16 años

La celebridad destacó en Instagram algunas fotografías tomadas en 2005.

Kourtney Kardashian decidió recordar junto a sus seguidores algunas fotografías de las vacaciones familiares en 2005. En ese momento viajaron a Cabo San Lucas, México, donde disfrutaron de unos días de descanso.

Las fotos fueron compartidas en Instagram este martes y, entre las imágenes, podemos ver a Kourtney en bikini mientras se relajaba acostada en una silla de playa.

Las hermanas Kim y Khloé también posaron para la cámara, al igual que la matriarca, Kris Jenner.

Kourtney Kardashian celebra el cumpleaños de sus chicos

Mason y Reign cumplieron otro año de vida y la mamá ‘babosa’ no dejó pasar en blanco esta fecha especial.

En casa de Kourtney Kardashian esta semana se vivió una fecha muy especial. Los chicos famosos, los pequeños Mason y Reign, celebraron el cumpleaños.

Mason cumplió 12 años, mientras que su hermano menor, Reign, celebró el 7.Aniversário cumpleaños.

En Instagram, la mamá ‘babosa’, señaló la fecha con el intercambio de algunas imágenes junto con un cariñoso mensaje.

«Feliz cumpleaños a mis hermanos gemelos con cinco años de diferencia. No podría haber soñado con nada parecido para mis hijos, me siento muy bendecida y agradecida por estos dos niños y todo lo que traen a mi vida», escribió.

Kourtney Kardashian y su ex pareja, Scott Disick, son padres de la pequeña Penélope, de nueve años.

¿Cirugías plásticas? Kourtney Kardashian responde a la letra de la acusación

Kourtney Kardashian respondió a un internauta que la acusó de recurrir a las cirugías estéticas para conseguir una imagen más joven.

«Kourtney hizo un montón de plástico!», dijo la persona en cuestión, destacando una fotografía antigua de la celebridad.

«Simplemente lo hizo de una manera muy natural que continúa complementando sus rasgos, en lugar de haberlos alterado», agregó, y agregó que Kardashian se habrá sometido a intervenciones en la nariz, los glúteos y se habrá puesto botox.