Kourtney Kardashian y Travis Barker viven en una auténtica ‘burbuja de amor’ y la complicidad entre ellos es cada vez más notoria.

A pesar de ser discreto en las redes sociales, el músico y socialité han sido captados en público en varios momentos cariñosos. El más reciente ocurrió en las calles de Los Ángeles y muestra a la pareja besándose.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y demuestran que, a sus 42 años, Kourtney está viviendo uno de los romances más intensos de su vida.

Here's Kourtney Kardashian and Travis Barker Passionately Kissing on the Street in California https://t.co/aaG6kUIonX

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) June 7, 2021