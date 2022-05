“Estamos súper emocionados porque es la primera vez que logramos recuperar óvulos en seis meses de tratamientos de fertilidad”, dice y explica que en los dos últimos intentos no había sido posible llegar a esta etapa del tratamiento.

En una de las escenas del nuevo episodio, La Madre de la celebridad, Kris Jenner , notó que Kourtney no llevaba el anillo y cuestionó a su hija.

Kourtney Kardashian: Un momento que se informó No episodio del jueves de ‘The Kardashians’.

By