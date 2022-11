Kourtney Kardashian le gustaría amamantar a su sobrino: “Tranquilicémonos”, respondió la hermana y madre de la pequeña, Khloé Kardashian.

Kourtney Kardashian expresó un inusual deseo al final de la nueva temporada de la serie ‘The Kardashians’.

Kourtney Kardashian le gustaría amamantar a su sobrino

En un momento, cuando sostiene a True Thompson, el hijo de Tristan Thompson y la hermana de Khloé Kardashian, Kourtney dice lo siguiente: «Ojalá pudiera amamantarte».

Khloé respondió de inmediato: «Oh, Dios mío, Kourt, tranquilicémonos».

El momento terminó motivando risas y ambos se divirtieron con la situación.

Se Trata de una declaración inusual e incluso extraña por parte de Kourtney Kardashian, la hermana mayor de uno de los clanes más famosos de la televisión de realidad. Recientemente, la empresaria asumió la que sería su voluntad de poder amamantar a su sobrino, el hijo menor de la hermana Khloé.

La situación se mostró en uno de los últimos episodios del programa ‘The Kardashians’. Khloé, quien recientemente vino a mí a través de su vientre de alquiler (La altura en la que ella está separada del padre del niño, Tristan Thompson, después de una traición), mostró que estaba seguro de no orar-nacido, cuyo nombre aún no ha sido revelado públicamente.

La hermana mayor del grupo pidió sostener al niño y, en ese momento, afirmó: «Me gustaría poder amamantarte», al hablar con el bebé. De inmediato, Kris Jenner, la madre, así como la hermana Khloé reaccionan con estupefacción a la frase pronunciada, como relata el Daily Mail.

«Dios mío, Kourt, vamos a calmarnos», es referido por la’ socialité’, aunque el momento arrancó algunas risas entre las protagonistas, donde se encontraba también Kim Kardashian.

Kourtney Kardashian le gustaría amamantar a su sobrino

Broody Kourtney Kardashian says she wishes she could breastfeed sister Khloe's babyhttps://t.co/jR78y040zI

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) November 24, 2022