La hermana de Kim Kardashian dice que no siempre está dispuesta a aparecer ante las cámaras.

Kourtney Kardashian no duda en reconocer que el programa “Keeping Up with the Kardashians”, reality show que retrata el día a día de la familia Kardashian / Jenner, fue el gran impulsor del éxito que el clan alcanzó en el mundo. Sin embargo, la socialite admite que no siempre es fácil tener su vida expuesta y, sobre todo, que no siempre está dispuesta a aparecer ante las cámaras.

En declaraciones al programa “The Real”, Kourtney revela que algún día piensa dejar el programa de la familia. Algo que ya no forma parte de sus planes.

“En este momento Estoy feliz y sintiéndome muy bien.”.. Pero la vida es corta.”defiende a la hermana de Kim Kardashian, citada por la prensa internacional.