“Vivimos una nueva realidad, confinados en casa, muchos en el teletrabajo, con los niños. Una realidad desafiante y extremadamente exigente para cualquier adulto. Conciliar todas las tareas y responsabilidades puede ser algo complejo, pero no imposible”, explica la psicóloga clínica Vera De Melo.

Con los niños en casa la dinámica entre la pareja es inevitablemente diferente. Disfrutar de un tiempo para dos, como pareja, puede parecer un espejismo, algo particularmente difícil pero esencial para mantener la armonía.

Te dejaré un kit de supervivencia:

Resignación: aceptar que la situación es exigente, que la perfección no existe. Es un desafío equilibrar todas las responsabilidades. Sería ingenuo pensar que esta situación excepcional podría persistir sin tener un impacto en la relación de la pareja. Menos tiempo de calidad juntos puede limitar rápidamente las oportunidades de intimidad y los resultados pueden ser inevitablemente el aumento en el número de conflictos. Al aceptar que la definición misma de normalidad ha cambiado dramáticamente, no solo puede disminuir las demandas sobre sí mismo, sino también en su relación. Una buena dosis de romance en tu vida te ayudará a reducir tus niveles de estrés, piénsalo.

Límites: los límites estructuran el día, los definen. No caigas en la tentación de cualquier tiempo libre que tiene para ocupar con sus deberes. Definir reglas y rutinas, son fundamentales y aseguran a todos. Todo el mundo necesita su tiempo y espacio. Asegúrese de que los más pequeños se vayan a la cama temprano y que los niños mayores estén ocupados.

Simplicidad: piense en la calidad del tiempo que pasa en pareja y no en la cantidad. La felicidad está hecha de pequeños gestos, de momentos sencillos. Aprecie los pequeños momentos, como tomar un café, antes de que comience el día de trabajo, un abrazo en la merienda de la tarde, una mirada tierna entre reuniones. Exprese lo que está pensando y sintiendo, asegurándose de que están juntos como una pareja en esta etapa desafiante.

Empatía: ponte en el lugar del otro. La pandemia puede acentuar las diferencias con respecto al deseo sexual. Si algunos encuentran en el sexo una forma de escapar de la ansiedad y la angustia, otros pueden perder el interés y el deseo. No dejes que estas diferencias te alejen y causen conflictos. Tenga en cuenta que el deseo puede ser despertado.

Creatividad: encontrar nuevas formas de estar juntos. Por supuesto, no tiene el restaurante romántico, la sala de cine, pero con creatividad su habitación, el dormitorio, puede convertirse en verdaderos paraísos. No dejes que la inercia te impida actuar.

Comunicación: crear un momento diario donde compartan sentimientos, pensamientos, sin miedo a los juicios. Este momento genera tranquilidad y desarrolla cercanía e intimidad. Escúchense atentamente los unos a los otros e intenten, juntos, encontrar soluciones a las preocupaciones y temores. No es hora de competir, sino de colaborar, no estamos ante un concurso de productividad o adaptación. No hay lugar para ironías, ataques verbales, bromas, motivos ocultos, sino más bien, una comunicación asertiva, empática, centrada en la solución.

Flexibilidad: todo en lo que nos enfocamos aumenta en importancia. No valoren los días malos del socio, ya que quien no los tiene. Sea flexible, concéntrese en lo esencial, sea sensible a las necesidades del otro.

Activa el ‘descomplicómetro’ y ten en cuenta que el ser humano tiene una capacidad infinita de adaptación. Utilice la comunicación, la paciencia y la tolerancia y el ‘fueron felices para siempre’ seguirá siendo parte de su historia.