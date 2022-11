By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Kim y Khloé: Las dos celebridades representaron a la familia en la ceremonia de premiación.

Las hermanas Kim y Khloé Kardashian fueron en la noche del lunes 7 de noviembre dos de las presencias más destacadas en los Premios CFDA [The Council of Fashion Designers of America], celebrados en Nueva York.

Kim y Khloé

Kim y Khloé dos celebridades

Las celebridades deslumbraron con vestidos largos y muy ajustados, que resaltaron lo mucho que ambas son visiblemente más delgadas.

Kim, recuerda, perdió más de 21 libras a principios de este año. El ejemplo lo siguió Khloé, quien ahora luce una silueta mucho más esbelta.

Kim y Khloé

Además del brillo y protagonismo en la alfombra roja, como demuestran las imágenes disponibles en la galería, Kim también se llevó a casa el Premio a la Innovación de Amazon.

El hermano de Kim Kardashian, Rob Kardashian, hace rara aparición pública

Ocurrió con motivo de las celebraciones del cumpleaños de la mamá, Kris Jenner.