Kim Kardashian y Pete Davison juntos en público: La pareja no solo sorprendió al ex marido de Kim, Kanye, quien no ha sabido convivir con la separación.

Nunca habían aparecido en un evento público y lo hicieron en una ocasión especial. Kim Kardashian y Pete Davidson estuvieron presentes en Los Ángeles para el adelanto de la nueva serie de telerrealidad de la familia Kardashian que firmó un acuerdo multimillonario de nueve cifras con Hulu (propiedad de Disney) .

La nueva pareja llegó a Goya Studios el pasado jueves 7 en el mismo auto y se enfrentaron a los fotógrafos de la mano. Sin embargo, llegaron a la cinta roja separados.

Kim Kardashian y Pete Davison juntos en público: Kim solicitó el divorcio de Kanye en febrero de este año. Tienen cuatro hijos: North, de 8 años, Saint, de 6 años, Chicago, de 4 años y Psalm, de 2. Pero desde que surgieron los rumores de que la empresaria y estrella de reality tv salía con el humorista Pete Davidson, el rapero se lanzó a las redes sociales en forma de ataque, acabando intercambiando púas con David son.

Kim, de 41 años, llegó al evento de la mano de su novio, Pete Davidson, momento que rápidamente se destacó en la prensa internacional.

Para la ocasión, la celebración eligió un vestido plateado de Thierry Mugler, que dejó sus curvas en evidencia.

A su vez, Khloé impresionó con un modelo color champán, también él AJUSTADO, dando reflejos a la silueta. Kourtney optó por un estilo gótico con un conjunto negro. La matriarca de la familia, Kris Jenner, eligió un look largo y rosado.