Kim Kardashian y Pete Davidson vistos nuevamente juntos

Los rumores sobre una posible relación amorosa entre Kim Kardashian y Pete Davidson continúan ganando terreno en el espectáculo.

Después de ser vistos tomados de la mano, Kim Kardashian y Pete Davidson fueron nuevamente ‘atrapados’ juntos.

Según la página Seis, esta vez salieron a cenar el miércoles. Pete Davidson, de 27 años, fue el primero en llegar al lugar con un look compuesto por jeans y zapatillas blancas.

Por su parte, Kim, de 41 Estados Unidos, llegó más tarde con el guardia de seguridad, habiendo optado por un vestido negro largo.

Kim Kardashian y Pete Davidson fotografiados de la mano

A pesar de la proximidad, las fuentes aseguran que la alta sociedad y el actor comediante son solo amigos.

Kim Kardashian se ha convertido en el tema del momento en la prensa internacional después de que el pasado viernes fue fotografiada cogida de la mano con Pete Davidson.

La alta sociedad, de 41 años, y el actor y comediante, de 27, fueron ‘atrapados’ por los paparazzi mientras montaban una montaña rusa en Knott’s Scary Farm, California. Junto a Kim y Pete todavía estaban Kourtney Kardashian y su prometido, Travis Barker.

A pesar de las imágenes publicadas por la prensa Internacional que muestran a los dos tomados de la mano mientras bajaban por la montaña rusa, una fuente aseguró en declaraciones a la revista People: «frecuentan los mismos círculos, por lo que están juntos de vez en cuando. Solo son amigos».

A principios de este mes, Kim fue el anfitrión invitado en ‘Saturday Night Live’, de la que Pete es parte, y en un boceto de humor, mientras que la representación de los personajes, los dos dieron un beso.

Kim Kardashian cumple 41 años. La familia y las nuevas’tendencias’

La vida de la celebridad ha dado mucho de qué hablar, y no lo es por su lado más sensual y atrevido.

Kim Kardashian fue durante muchos años el centro de atención por su lado más audaz, pero ahora las razones que la hacen destacar son otras.

Aunque ya ha exhibido looks muy atrevidos, ahora ha salido con visuales inusuales, como sucedió la semana pasada.

Habiendo dado ya varias pruebas de que no tiene miedo de arriesgar en relación a los visuales, en este día tan especial recogimos en la galería los looks más recientes en los que no pasó desapercibido. Además, vea también algunos momentos pasados con niños.

Kim es la madre de cuatro hijos-North, eight, Saint, five, Chicago, three, and Psalm, two -, el resultado de su matrimonio con Kanye West.

Se recuerda que la celebridad se separó de su marido y solicitó el divorcio. Sin embargo, la información más reciente afirma que la pareja se tomó un descanso en el proceso.

Kim Kardashian fue vista usando los nuevos teléfonos inalámbricos de Beats

Se cree que la celebración está utilizando el (aún por anunciar) Beats Feat Pro.

Recientemente tuvimos la oportunidad de ver las primeras imágenes de los Beats Fit Pro, nuevos teléfonos inalámbricos de la marca propiedad de Apple que (supuestamente) se anunciarán a principios de noviembre.

Sin embargo, parece que algunos ya están utilizando el Beats Fit Pro. El sitio Acaba de Jared compartió una foto de Kim Kardashian y no pasó desapercibido para 9to5mac que la celebridad estaba utilizando los nuevos teléfonos inalámbricos de Beats.

Como se puede ver en la imagen, Kim estaba utilizando el Beats Fit Pro en su versión lila, uno de los cuales estaba presente en el lote de imágenes que se ha dado a conocer hasta el momento. Queda entonces esperar el anuncio oficial de Beats.

