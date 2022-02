«Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores», dijo su representante en un comunicado, confirmando que»ya no están juntos».

Kanye West y Julia Fox están separados, según Page Six. Una noticia que llega seis semanas después de que comenzaron a salir.

Un gesto que, al parecer, es parte del plan del rapero para recuperar a la madre de sus hijos, como informa Page Six.

Kanye West le entregó varias flores a su ex esposa, Kim Kardashian, este lunes 14 de febrero, en el día de San Valentín.

Al parecer, el rapero decidió sorprender a su ex esposa el día de San Valentín.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Cabe destacar que esta fue la primera vez que Kim y Pete fueron fotografiados besándose en público desde que comenzaron a salir en octubre del año pasado, como informa Page Six.

By